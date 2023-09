The Discovery of Megamonodontium mccluskyi: A Giant Fossil Spider from Australia

No tata nei ka kitea e nga kaiputaiao he momo hou o te pungawerewere matawaenga “nui” i noho i waenganui i te 11 ki te 16 miriona tau ki muri i te whenua e kiia nei ko Ahitereiria inaianei. Ko Megamonodontium mccluskyi te ingoa, ko tenei pungawerewere te parapara tuatahi i kitea no te whanau Barychelidae. He rite ki te puninga Monodontium ora engari he nui ake, he 50mm te ine mai i te matimati ki te matimati.

He mea nui te kitenga o Megamonodontium mccluskyi i te mea ka whakakiia e ia tetahi waahi nui i roto i to maatau maarama ki te hitori o te kukuwhatanga o nga pungawerewere. He iti noa te maha o nga parapara pungawerewere i tukuna e Ahitereiria, ko tenei kitenga hou ko te tuarima noa iho. E ai ki a Takuta Matthew McCurry mai i te Whare Wananga o New South Wales he "tino hira" tenei kitenga, na te mea e whakaatu ana i nga korero hou mo te mate pungawerewere me te whakaatu i nga korero o mua.

E tohu ana te parapara i noho a Megamonodontium mccluskyi ki nga taiao e rite ana ki tona whanaunga o enei ra, ka kitea i roto i nga ngahere maku mai i Singapore ki Papua New Guinea. Heoi, ko te ngaronga o tenei roopu pungawerewere i te tuawhenua o Ahitereiria i rite tonu ki te noho maroke o te whenua i roto i te waa.

Ko te Megamonodontium mccluskyi ehara i te mea ko te pungawerewere tino nui rawa atu e mohiotia ana i Ahitereiria engari ko ia ano te parapara tuatahi o te whanau Barychelidae i kitea puta noa i te ao. E tohu ana tenei kitenga ko nga pungawerewere kuaha mahanga-paraihe penei i te Megamonodontium mccluskyi kare i tiakina hei parapara na te ahua o te rui.

Ko nga rangahau moroiti i whakahaeretia i runga i nga parapara i kitea he taumata whakahirahira o te tiaki, i taea ai e nga kaiputaiao te wetewete i nga korero whakahirahira penei i te hanganga o nga maikuku o te pungawerewere me te ahua o te makawe i runga i tona tinana me ona waewae. He maha nga mahi a Setae, tae atu ki te rongo matū me te wiri, te whakamarumaru, me te whakawhitiwhiti korero.

Ko tenei kitenga tata nei o Megamonodontium mccluskyi e whakarato ana i nga tirohanga nui ki te hitori o te kukuwhatanga me nga huringa taiao i hanga i te ao e hia miriona tau ki muri. Ko etahi atu rangahau me te wetewete i nga parapara penei he mea nui ki te whakawhānui ake i to maatau mohiotanga ki nga rauwiringa kaiao o nehe me nga mea hanga i nga wa o mua.

