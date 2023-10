Te Huringa Whakahoutanga: Me pehea te Barbastelle Bat i riro ai hei Kaipupuri Tohunga

He rangahau hou e whakawero ana i te whakapono kua roa e mau ana mo te reihi patu i waenga i nga pekapeka me nga pepeke. Ko te tohunga koiora o te Whare Wananga o Tonga Denmark a Lasse Jakobsen me tana roopu e patai ana he aha etahi o nga pekapeka, penei i te pekapeka barbastelle, he tino marire ake i etahi atu i te hopu ngarara rere. Engari ki te tiro i tenei hei urutaunga reihi patu, ka kii nga kairangahau ko te rautaki whaiwhai ahurei a te pekapeka barbastelle he mea tupu noa ake i taea ai e ia te mahi ki te hopu kirehe mohoao.

I roto i te rangahau, i kite a Jakobsen me ona hoa mahi ko te nuinga o nga whanaunga tata o te barbastelle kei te kohi pekapeka, e kai ana i nga pepeke e noho ana i runga i nga papaa penei i nga rau me nga manga. He tino wahangu ake enei pekapeka i nga pekapeka kaihopu ka hopu ngarara i te rangi. Na tenei tirohanga i kii nga kairangahau ko te tipuna o te barbastelle he pekapeka kaikohi, a, ko tona kaha ki te hopu pepeke rere i tipu motuhake mai i te ariā o te iwi whawhai.

E ai ki a Jakobsen, ko te iti o te reo karanga a te barbastelle ehara i te mea he urutau. Engari, he herenga ahua i tuku iho mai i ona tipuna kohi pekapeka, ka tuku oro mai i o ratou ihu, ka mutu ake te tangi. Kaore e taea e te barbastelle te whakaputa waea kaha ake. I te waimarie, na tenei herenga i taea e te pekapeka te noho ki tetahi kohanga e whai ana ia ki te rere, nga pepeke no te po e mohio ana ki te karo i etahi atu pekapeka engari kaore e rongo i nga waea iti-amplitude a te barbastelle.

Ka whakawerohia e tenei rangahau te whakaaro nui ko te rautaki whakangau a te barbastelle he whakautu ki te rongo ngarara. Engari, e kii ana i taka te barbastelle ki roto i te kohanga kaiao motuhake na te herenga o te ahua o te tangata, e whai hua ana mai i tana tikanga hopu hopu.

Ko tenei rangahau he whakamarama hou mo nga tukanga kunenga e akiaki ana i nga taunekeneke konihi-paraoa. E whakaatu ana i te uaua o nga hononga kaiao me nga huarahi kanorau ka taea e nga momo ki te whakamahi i nga kohanga kaiao. Ahakoa e whai kiko tonu ana te ariā reihi mau patu mo te maha o nga taunekeneke a te kaikonihi-paraoa, ko te keehi o te pekapeka barbastelle e whakanui ana i te mahi tupono me te tupono ki te hanga i te rereketanga o te ao.

Nga Ui Auau (FAQ)

P: He aha te whakaaro o te whakataetae patu i waenga i nga pekapeka me nga pepeke?

A: E kii ana te whakaaro o te reihi patu ka tipu nga pekapeka me nga pepeke i runga i te whakautu ki nga rautaki hopu me te mawhiti a tetahi ki tetahi, me te ngana tonu ki te tinihanga tetahi ki tetahi.

P: He aha te mea he mariri ake nga pekapeka barbastelle i era atu pekapeka?

A: He marino ake nga pekapeka Barbastelle na runga i te herenga o te ahua i tuku iho mai i o ratau tipuna kohi pekapeka. Ka tuku oro mai i o ratou ihu, ka iti ake te reo karanga.

P: Ko nga pekapeka barbastelle he hua o te urutaunga reihi patu?

A: Ko te rangahau hou e whakawero ana i te whakaaro ko te rautaki whakangau a te pekapeka barbastelle he whakautu ki te whakataetae patu me nga pepeke. Engari, e kii ana ko te iti o te reo karanga o te pekapeka he mea tupu noa ake i taea ai e ia te noho ki tetahi kohanga kaiao motuhake.

P: He aha te kohi pekapeka?

A: Ko te kohikohi pekapeka he pekapeka hopu pepeke e noho ana i runga i nga mata penei i nga rau me nga manga, kaua ki te hopu i a ratou e rere ana.

P: Me pehea te whai a nga pekapeka barbastelle i nga pepeke rere mena he marino ake i era atu pekapeka?

A: Ko nga pekapeka Barbastelle e whai ana i nga pepeke rere e kore e rongo i a raatau waea iti-amplitude. He tohunga enei ngarara ki te karo i etahi atu pekapeka engari kaore e taea te kite i te tikanga whakangau ahurei a te barbastelle.