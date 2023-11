Ko te Puring a nga ngeru ka nui ake i te iti noa o nga uaua: te whakatuwhera i te tikanga ngaro

Ko te tangi o te ngeru kua roa e whakapouri ana i nga kairangahau poaka, engari ko te rangahau nui e kii ana he nui ake te ahua o tenei tangi marino i nga mea o mua. He rereke ki te whakaaro e whakaaetia ana ko te purring te hua o te whakahekenga uaua, he purongo hou e whakaatu ana i tetahi ariā hou e whakawero ana i tenei whakapono nui.

E ai ki nga rangahau i whakaputaina i roto i te Current Biology, ehara te purring i te hua o te momi uaua engari he hua na te ariā aerodynamic myoelastic o te phonation. E ai ki te rangahau ko nga papatipu kiko hono e kiia nei ko te laryngeal pads, kei roto i nga kopa reo o nga ngeru o te kainga, ko te matua ki te hanga o enei wiri pai i roto i o ratou larynx.

Ko tenei ariā e kii ana ko nga pads kei roto i nga kopa reo ka urupare ki te rere o te hau e tomo ana, e puta atu ana ki nga pukahukahu, ka timata i nga ohooho iti-auau-a-roto me te kore e hiahia ki te whakaheke uaua. Arā, ka puta nga wiri na te kaha riterite e mahi ana i te huringa glottal i te whakatuwheratanga me te kati o nga taura reo.

Hei whakamatautau i tenei ariā, i whakahaerehia e nga kaiputaiao nga whakamatautau mo nga ngeru ngeru e waru, i tangohia mai i tetahi kuru i whakakorehia e te tangata na te mate mate. Ka whakanohoia nga larynges ki roto i nga ngongo poutū e tuku ana i te hau mahana, makuku, he rite tonu te ahua o te manawa. He mea whakamiharo, i taea e nga kairangahau te whakaputa i te ahuatanga o te reo puoro iti-auau o te purring me te kore he whakaongaonga neural.

Ahakoa karekau te rangahau e whakakore i te kaha o te whakahekenga uaua e whai waahi ana ki te purring, e kii ana ko te kaha o te hau te take tuatahi mo te mahi wiri. Ko tenei kitenga hurihuri e wero ana i te maaramatanga o naianei mo te ahua o te ngeru e whakaputa ana i o ratou tangi whakamarie.

FAQ:

Q: He aha ka ngau ai nga ngeru?

A: Kua kitea nga ngeru e ngunguru ana i roto i nga ahuatanga rereke, penei i te wa e makona ana, e pouri ana, e whara ana ranei. Ahakoa kei te noho ngaro tonu nga take mo te purring, ko nga kairangahau e kii ana ko nga punua e pupuhi ana ki te korero i to ratau aroaro ki o ratau whaea, ka awhina pea te purring ki te whakaora i nga patunga, a ka whakaponohia ka tukuna te serotonin, he rite ki nga ataata tangata.

Ko nga kitenga o te tuhinga i mura ai etahi tautohetohe i waenga i nga miihini miihini koiora e kii ana kaore te rangahau e aro ki nga punaha uaua o te ngeru ora. Ka whakatauritea ki te wetewete i te haruru ka puta mai i te waha o te mea hau, kua wehea mai i tana horopaki puoro. Heoi ano, ka whakatuwherahia e tenei rangahau nga tatau hou kia mohio ai koe ki te ao whakapoapoa o nga tangi a nga kuini, me te hura i nga mea ngaro kei muri i nga tangi a nga ngeru.