He nui ake te mahi a te tangata i nga karetao i roto i nga wero mahi tahi? Ko te Akoranga Hou e whakaatu ana i te hiranga o te mahi tahi

He rangahau hou i whakahaerehia e Ph.D. Ko nga akonga mai i te Whare Wananga o Newcastle kua whakamarama i te hihiri i waenga i te tangata me nga karetao i roto i nga mahi a te roopu. I arotahi te rangahau ki te whakatairite i nga mahi a nga roopu o nga tangata me nga kaitoro AI ki nga roopu e uru ana ki nga kaitakaro tangata anake. Ko te whainga o tenei rangahau ki te aromatawai i te kaha o te mahi tahi a te tangata me nga karetao i roto i te wero rorohiko e rite ana ki te keemu arcade rongonui, Pong.

Ko nga hua o te rangahau i whakaatu ko nga kapa tangata i eke ki runga ake i nga kapa me te kaitakaro karetao. I kitea ko nga kaitakaro tangata i whakaatu i te mohiotanga pai ake, i taea ai e ratou te mohio ki nga mahi a o raatau hoa me te whakarereke kia pai ake te mahi a te roopu. Engari, ko nga roopu me te kaitakaro karetao te ahua kaore i tenei whakataetae whakataetae, e whakaatu ana i te hiranga o te hinengaro tangata me te urutau ki nga waahi mahi tahi.

Ko te mea whakamiharo ko te rangahau ano i tirotirohia mena he pai ake nga mahi a nga kapa i te wa e mahi tahi ana, e whakataetae ana ranei tetahi ki tetahi. Ko te mea whakamiharo, ko nga kapa e takaro tahi ana i kitea he pai ake i nga kapa e uru ana ki te whakataetae whakataetae. Ka whakawerohia e tenei kitenga te whakapono nui ka whakanuia e te whakataetae nga mahi me te whakaatu i nga painga nui o te mahi tahi me te whakakotahitanga ki te whakatutuki i nga hua o te roopu.

Ko te rangahau i whakahaerehia e Ph.D. Ko nga akonga a Laiton Hedley raua ko Murray Bennett mai i te Newcastle Cognition Lab i te Kura o te Hinengaro Hinengaro i te Whare Wananga o Newcastle e whai waahi ana ki te waahi o te hinengaro hinengaro. Ma te aro ki te maarama ki te mahi o te roro tangata, ka tirotirohia e te hinengaro hinengaro nga tikanga penei i te whakaaro, te mahara, me te ako.

Ko tenei rangahau whakahirahira, i whakaputaina i roto i te hautaka Topics in Cognitive Science, e whakarato ana i nga whakaaro nui ki nga pukenga mahi tahi a te tangata me nga robots. Ma te whakanui i te hiranga o te mahi tahi i runga i te whakataetae, ka akiaki te rangahau i te tirotiro i nga huarahi hou hei whakarei ake i nga mahi a te roopu me te arotau i nga taunekeneke tangata-AI.

Source:

Murray S. Bennett et al, Mahi Tangata i roto i te Whakataetae me te Mahi Mahi Tangata–Miihini, Kaupapa i roto i te Putaiao Hinengaro (2023). DOI: 10.1111/tops.12683

Puna: Te Whare Wananga o Newcastle