Tuhinga Hou: Te Haerenga o te Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) Ka timata ma te Rererangi

Ko Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) o te Pokapi Mokowhiti a Uropi kei te haere ki tetahi haerenga whakamiharo i roto i to maatau punaha solar. I a ia e haere ana ki te ako i a Jupiter me ona marama hukapapa, no tata nei i mahi a JUICE i tetahi mahi whakahirahira e tuu ana i a ia mo te rere o te Marama-Atua e haere ake nei, e tohu ana i te awhina toi-rua tuatahi i waenganui i enei tinana tiretiera e rua.

Ko te mahi, he 43 meneti te roa o te wera, i pau te 363 kirokaramu mo te wahie, tata ki te 10% o te katoa o te hinu hinu a JUICE. Koinei te mahi nui rawa atu i mahia e te waka mokowhiti tae noa ki tenei wa. I whakamarama a Julia Schwartz, te Kaihanga Hangarau Rererangi i te pokapū whakahaere miihana ESOC o ESA i Tiamana, ko tenei weranga he wa tino nui mo JUICE, i te mea he 6,000 kirokaramu te nui o tana papatipu. He nui te kaha me te wahie hei whakarereke i te tere o te waka mokowhiti tata ki te 200 mita ia hekona.

Ko te JUICE, i whakarewahia i te Paenga-whāwhā 23, 2023, mai i French Guiana, e whai ana ki te ako i nga marama e toru o Jupiter: Ganymede, Callisto, me Europa. Heoi, kia eke ki tana haerenga, ka whakawhirinaki a JUICE ki te raupapa o nga awhina kaha. Ma te whakahaere rautaki ki mua i nga aorangi o roto o to tatou punaha solar, ka whakamahi a JUICE i nga tai taipapa o nga aorangi ki te peke atu ki a Jupiter. Ko tenei tikanga mohio ka whakaiti i te kohi wahie, me te arotau i te pai o te waka mokowhiti.

Ko te weranga i tata nei ko te tuatahi o nga mahi e rua e tika ana ki te whakahāngai i te JUICE mo te awhina kaha o te ao-marama, kua whakaritea mo Akuhata 2024. I whakapumautia e Schwartz ko tenei weranga tuatahi i tutuki i te 95% o te huringa tere e hiahiatia ana. Whai muri i te tātaritanga o te orbit hou a JUICE i nga wiki e heke mai nei, ka whakamahere a ESA i te weranga tuarua hei whakatika i te huarahi o te tirotiro mo te awhina taikaha rua.

FAQ:

Q: He aha te JUICE?

A: JUICE e tu ana mo te Jupiter Icy Moons Explorer. He waka mokowhiti i hangaia e te European Space Agency (ESA) ki te ako i a Jupiter me ona marama e toru: Ganymede, Callisto, me Europa.

P: Me pehea e tae atu ai te JUICE ki a Jupiter?

A: Ka tae te JUICE ki a Jupiter ma te whakamahi i nga awhina kaha. Ka whakatere i mua i nga aorangi o roto o to tatou punaha solar, ma te whakamahi i o ratou tai taipapa hei titaha atu ki a Jupiter. Ko tenei tikanga ka whakaiti i te kohi wahie me te whakanui ake i te pai o te waka mokowhiti.

P: He aha te mea nui mo te wera o naianei?

A: Ko te weranga o mua tata nei, e hiahia ana ki te mahi nui rawa atu ki tenei ra, i tuu te JUICE mo te awhina a-papa-a-nuku. E 363 kirokaramu o te wahie i pau, ka huri te tere o te waka mokowhiti tata ki te 200 mita ia hekona.

Q: Ahea ka tae atu te HUI ki a Jupiter?

A: Ki te haere nga mea katoa i runga i te mahere, ka uru a JUICE ki te huri i a Jupiter i te tau 2031. Heoi, ka mahia e ia etahi momo whakatikatika ma te whakamahi i ona pana iti tae noa ki tera wa.

Q: He aha te kaupapa o te kaupapa a JUICE?

A: Ko te kaupapa a JUICE ko te ako i a Jupiter me ona marama hukapapa kia mohio ai ratou ki te hanga, ki te tirotiro i te kaha o te noho noho, me te hura i nga whakaaro mo te hanganga me te whanaketanga o to tatou punaha solar.