Nga Maramatanga Hou mo te Haerenga a ESA JUICE Probe ki Jupiter

Ko te rangahau a Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) a te European Space Agency (ESA) he kaupapa whakahirahira ki te ako i a Jupiter me ona marama hukapapa e toru – Ganymede, Callisto, me Europa. I roto i te hitori tuatahi, ka whakamahia e te rangahau JUICE he awhina kaha rua mai i te Ao me te Marama kia toro atu ki a Jupiter.

Ko te mea nui hou i roto i te misioni JUICE i puta i nga wa tata nei, i te mea i mahia e te tirotiro he mahi tino nui ki te huri i tana omio huri noa i te Ra. Ko tenei wera 43-meneti i whakamahia te miihini matua me te 10% o te rahui wahie o te tirotiro. I tika te mahi ki te whakarite i te waahi mo te awhina toirua o te Ao-Marama a te raumati.

Ko Julia Schwartz, Kaihanga Hangarau Whakatere i te pokapū whakahaere miihana ESOC o ESA, i whakanui i te hiranga o tenei mahi, me te whakaatu he nui te wahie i pau i te nui o te taumaha o JUICE. Tata ki te 6000 kg te taumaha katoa, ko JUICE tetahi o nga waka mokowhiti tino taumaha rawa atu i whakarewahia.

Ko te awhina o te Gravity he tikanga e whakamahi ana i te papaaapapa o te aorangi kia tere tere te waka mokowhiti. Heoi, ko te mahi i taua awhina me tika te wa, te tere, me te huarahi. Me tae te JUICE ki te punaha Earth-Moon i te wa tika ka whai i te huarahi tika kia whai hua ai te paanga o te kotaha.

Ahakoa kua oti te mahi tuatahi, ko te mahi tuarua, he iti ake te mahi kia mohio kei te tika a JUICE mo te awhina o te ao-Marama. Ko tenei huarahi e rua nga waahanga ka taea e te miihini tuarua te pupuhi ki te whakatika i nga hapa mai i te mahi tuatahi. Hei te marama o Haratua 2024, ka mahia e nga kaiwhakatere iti o te tirotiro he mahi whakatikatika pai i te wa e tata ana ki te whenua.

Ko te miihana JUICE, i whakarewa angitu i te marama o Paenga-whawha, kua rite rawa ki nga taputapu mohio mamao, matawhenua, me nga taonga o roto. Heoi, na te nui o te tawhiti i waenganui i te whenua me Jupiter, kare ano kia ata tirohia nga tirohanga mo te hau nui me ona marama tae noa ki te tau 2031.

FAQ:

Q: He aha te JUICE?

A: Ko te JUICE te tirotiro a Jupiter Icy Moons Explorer a te Pokapi Mokowā Pakeha.

Q: He aha te awhina kaha rua?

A: Ko te awhina kaha rua he mahi e whakamahia ana e te rangahau JUICE nga papa taiapa o te Ao me te Marama ki te peke atu ki a Jupiter.

Q: He aha te kaupapa o te miihana JUICE?

A: Ko te kaupapa o te JUICE ko te ako i a Jupiter me ona marama hukapapa e toru - Ganymede, Callisto, me Europa - ki te whai matauranga ki o raatau hanganga me te kaha mo te whanga moana.