Te Tirotiro i te Marama me te Kaamera Marama-a-Toro (HULC)

He wa hou mo te torotoro marama kei te heke mai i te wa e takahuri ana nga kairangi mo nga misioni a Artemis ki te Marama. Ko tetahi o nga ahunga whakamua tino nui i roto i a raatau kete taputapu ko te Kaamera Maamaa-a-Ao Maama (HULC). Ko tenei kaamera tapahi he tino whakamohoatanga mai i nga kaamera Hasselblad 500EL kua whakarereketia i whakamahia e nga kairangirangi i nga wa o nga mahi a Apollo.

Hei whakarite i te reri o te HULC mo te tirotiro i te marama, i whakahaerea nga whakamatautau kaha ki Lanzarote, Spain, he rohe me nga whenua e tino rite ana ki era i kitea i te Marama. Ko nga kaiputaiao, he mea whakangungu motuhake mo te torotoro marama, i mau te kamera i runga i nga haerenga a-whenua, me te whakarapopototanga i o raatau kitenga i roto i te Pukapuka Pae Hiko. I taea e nga Kaiako te whai i o raatau ahunga whakamua i roto i te waa-pono ma te reo me nga rerenga ataata.

Kei te HULC nga waahanga kamera o-te-papa e tuku ana i te maarama marama me nga arotahi hou. Ahakoa e whakaatu ana te Marama i nga atarangi kino me nga rohe teitei kanapa, otira ki te taha o te pou tonga, ko te ahua o te HULC e whakaatu ana mo enei ahuatanga rama tino kino. Karekau he hau hei whakahaere i te pāmahana, ka paheke nga taiao o te marama, ka piki ake te mahana ki te 120°C i te awatea, ka heke ki te -200°C i te po. Ko nga kamera HULC kua hangaia kia tu atu ki enei taima wera, he paraikete whakamarumaru atu mo te whakamarumaru wera me te puehu.

Hei whakataurite i nga ahuatanga e tumanakohia ana e nga kaitango whakaahua marama, i whakamatauria e nga kaitono aarangi te kamera HULC i te awatea whanui me roto i nga ana puia hei whakatauira i nga po marama. Me ngawari te whakahaere i te kaamera i a ia e mau ana i nga karapu whakamarumaru matotoru, ka puta te whirihoranga o nga paatene pai-kaiwhakamahi. Ko te kaiarahi o NASA mo te kamera HULC, a Jeremy Myers, i whakanui i te hiranga o te mohiotanga, e kii ana "kia ngawari te whakamahi i te kaamera" na te mea koinei tetahi o nga taputapu maha ka whakahaerehia e nga Kairangirangi i te Marama.

I tua atu i te hopu i nga korero tata o nga toka me nga koki whanui o te whenua o te marama, kei te ngana nga miihini ki te hanga i tetahi kamera ka taea te tu atu i te puehu kino o te marama. Ko te puehu nei, he mea hanga mai i nga matūriki pai, awhiowhio, ka raru ki nga kaimahi me nga taputapu. Ko te hoahoa o te HULC ka tipu tonu, me te putanga e haere ake nei mo te whakamatautau i runga i te Teihana Mokowhiti o te Ao.

FAQ

He aha te kamera HULC?

Ko te Kaamera Awhiowhio Taonga Pumau (HULC) he kaamera hou i hangaia mo nga kaitirotiro rererangi mo nga mahi a Artemis a meake nei ki te Marama. He whakamohoatanga nui mai i nga kamera i whakamahia i nga wa o nga misioni Apollo.

He aha te rerekee o te kamera HULC?

Ko te kamera HULC e whakauru ana i nga waahanga o waho o te papa me te pai ake o te maarama marama me nga arotahi matatau. He mea hoahoa ki te tu atu ki nga rereketanga o te pāmahana me nga ahuatanga rama kino o nga taiao marama.

I pehea te whakamatautau i te kamera HULC?

I whakamatauria te kamera HULC i Lanzarote, Spain, he ahua ano nga whenua ki te taiao o te marama. Ko nga kaiputaiao, i whakangungua ki te tuhura marama, i whakamahi i te kamera i nga haerenga aa-whenua me te whakariterite i o raatau kitenga i roto i te Pukapuka Pae Hiko.

He aha nga wero ka whakatutukihia e te kamera HULC?

Ko te kamera HULC e whakatika ana i nga wero o nga rereketanga o te pāmahana tino me te puehu o te marama. He mea hoahoa ki te hapai i nga mahana ka eke ki te 120°C i te awatea me te -200°C i te po me te whakarato i etahi atu tikanga whakamarumaru ki te puehu.

He aha nga mahere a meake nei mo te kamera HULC?

Ka haere tonu nga miihini ki te whakamahine i te hoahoa o te kamera HULC, me tetahi putanga kua whakaritea mo te whakamatautau i runga i te Teihana Mokowhiti o te Ao. Ko te tino whainga ko te whakarato ki nga kairangirangi he taputapu ngawari ki te whakamahi me te pono mo te torotoro marama.