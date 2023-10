Ko te Whakakotahitanga o te Whakaakoranga Ratonga Pakeha mo te Mihana Artemis II: He Tikanga Whakanui ki te Tirotiro i te Marama

By

Ko te miihana Artemis II e haere ake nei, i whakaritea mo Noema 2024, kei te kaha haere i te wa e mahi kaha ana nga miihini i te Kennedy Space Center i Florida ki te whakareri i te waahanga ratonga Pakeha (ESM2) mo te whakauru ki te waahanga o nga kaihopu Orion. Ka whai waahi nui te ESM2 ki te whakarato rauemi whakahirahira penei i te hiko, te wai, me te hau whakatairite kia pai ai te noho humarie me te haumaru o nga kairorohiko tokowha i a raatau haerenga ki te Marama.

Hei whakahaere i te tukanga whakauru, i te tuatahi i honoa te ESM2 ki te Crew Module Adaptor, i hangaia te Orion Service Module (OSM). Ko tenei mahi nui i taea e nga miihini ki te whakamatau i te waahanga whakauru, kei roto nga paipa, nga waea, nga pākahiko, me nga hikohiko. E rua nga whakamatautau nui i whakahaerehia i tenei wahanga hei whakarite i te pono me te mauroa o te OSM.

Ko tetahi o enei whakamatautau, e kiia nei ko te Whakamatau Huringa Ngawha, i arotake i te kaha o te OSM ki te tu atu ki nga rereketanga o te pāmahana ka pa ki a ia i te wa o te misioni. I taua wa, ko te Whakamatau Ahu Ahu Ahu Tuturu (DFAT) i aro ki te aromatawai i te kaha o te OSM ki te tu atu ki nga wiri kaha i kitea i te pikinga o te takirirangi ki te waahi.

Whai muri i enei whakamatautau, kua hono pai te OSM ki te Orion Crew Module, i hanga te waka Orion katoa mo te miihana Artemis II. Ka tutuki te hononga na roto i nga waahi e ono huri noa i te maru wera o te kapene kaihopu, hei whakarite i te haumarutanga o nga kairangirangi i te wa e kuhu atu ana ki te hau o te Ao. Engari i te whakawhiti i te whakangungu wera, ko nga paipa me nga waea ka huri huri noa.

I te hono mai o nga Kaiwaea me nga Kaiwaenga Ratonga inaianei, ko te mahi nui e whai ake nei ko te whakakaha i te waka Orion me te tino manatoko kei te pai te mahi o nga punaha katoa. Ma tenei waahanga ka taea e nga roopu Pakeha me Amerika te whakamana i te whakawhitiwhiti korero i waenga i nga waahanga rereke.

I te wa e haere tonu ana nga whakaritenga mo te miihana Artemis II, ka huri te aro ki te whakauru i nga parirau o te ra ki runga i te waka Orion, ka oti tana huihuinga. I muri mai, ka whakakiia nga taika wahie ki te whakangao, ka taapuhia te Rocket Artemis II, me te hono a Orion ki te punaha whakarewatanga o te whakarewatanga—he mea tino nui te haumaru mo nga kaitarai i te wa e puta mai ana nga kaupapa ohorere i te wa o te whakarewatanga.

Ko te whakaurunga o te European Service Module he tohu tino nui i roto i te kaupapa Artemis, e whakatata atu ana te tangata ki te torotoro o te Marama me te para i te huarahi mo nga miihana mokowhiti hohonu a meake nei.

Nga Ui Auau (FAQ)

1. He aha te waahanga ratonga Pakeha (ESM2)?

Ko te waahanga ratonga Pakeha (ESM2) he waahanga o te waka Orion i hangaia hei whakarato i nga rauemi tino nui penei i te hiko, te wai, me te ahua o te ahua mo nga kairangi rererangi i te wa e haere ana i te waahi.

2. He aha nga whakamatautau matua i whakahaerehia i te wa o te mahi whakauru?

I te wa o te whakaurunga, e rua nga whakamatautau nui ka whakahaerehia: ko te Whakamatau Hurihuri Ngaaariki me te Whakamatau Ake Akau Tika (DFAT). Ko te Whakamatau Hurihanga Ngaaahu ka whakarite i te kaha o te kōwae ki te tu atu i nga rereketanga o te pāmahana, i te wa e aromatawaihia ana e te DFAT tona kaha ki nga wiri i te wa e piki ana te toka.

3. He pehea te hono o nga Kaiwaea me nga waahanga Ratonga?

E hono ana nga Kaihoe me nga Tauira Ratonga ma roto i nga waahi e ono huri noa i te whakangungu rakau wera o te kapene kaimahi. Ko nga paipa me nga waea ka huri huri noa i te parepare wera hei whakarite i te haumarutanga o nga kairangi rererangi i te wa e kuhu atu ana ki te hau o te Ao.

4. He aha te kaupapa o te punaha whakataarua whakarewatanga?

Ko te punaha whakataarua whakarewa he waahanga haumaru nui e hono ana ki te waka Orion. Ka whakapumau i te haumarutanga o nga kaiwhakatere i te wa o te pahūtanga, te rereke ranei i te huarahi kua whakaritea i te wa o te whakarewatanga.

5. He aha te hiranga o te miihana Artemis II?

Ko te miihana Artemis II he tohu tino nui i roto i te kaupapa Artemis, e whai ana ki te tuku i nga kairangirangi mo te haerenga a tawhio noa ki te Marama. He kohatu hikoi mo nga miihana torotoro mokowhiti hohonu a muri ake nei.