Nga Whakaaturanga Hou mo Jupiter's Moon Europa: CO₂, Moana, me te Wea

Ko nga tirohanga mai i te karu a James Webb kua kitea te noho mai o te hauhā (CO₂) ki runga i te mata o te marama o Jupiter, Europa. Ko tenei kitenga kua whakatuwheratia nga huarahi whakamiharo mo te hanganga o te marama me te kaha ki te tautoko i te ora. Ko te CO₂ pea i ahu mai i waho, engari tera ano pea kua uru ki roto i te paparanga matotoru o te hukapapa e kapi ana i te mata o Europa. I tua atu, ko te noho mai o CO₂ e tohu ana te noho o te moana o te ao i raro i te hukapapa.

E rua nga whakamaramatanga mo te takenga mai o te CO₂: ka memeha ki te moana o Europa, he rite ki nga moana o te Ao; he hua ranei na te pirau o nga puhui waro, penei i te waikawa amino me etahi atu puhui waro. Ko nga putunga o te CO₂ kei te noho ki tetahi waahi e kiia nei ko Tara Regio, a he mea tata tonu. Heoi, na nga ahuatanga o te mata o Europa ka noho koretake mo te CO₂ mo te wa roa.

He rereke ki te marama o Saturn a Enceladus, karekau he pahū waiariki noa a Europa ka taea te tātari i nga tote rewa. Heoi ano, e whakapono ana nga kaiputaiao ko Europa, me te marama o Jupiter a Ganymede me Enceladus, he moana wai o te ao kei raro i tona mata. Arā ano etahi atu kaitono mo nga moana wai o te ao, penei i a Callisto, Titan, Triton, Dione, me nga aorangi papaka Ceres me Pluto. Heoi, me nui ake nga raraunga hei whakapumau i enei whakapae.

Ko te rangahau a Galileo, i huri huri noa i a Jupiter, he tohu moata mo te moana o te ao ki Europa neke atu i te 25 tau ki muri. Ko nga whakaahua taipitopito o te mata hukapapa o te marama ka kitea he raiti hukapapa, he kongakonga tio i te ahua kua whakatoo ki nga waahi ohorere. I tohu tenei he ahua kikokore te uhi tio, he torutoru kiromita noa pea te matotoru. Kei raro i te hukapapa he moana hohonu e kiia ana e 80 ki te 150 kiromita te hohonu, tera pea e rua ki te toru whakarea te nui o te wai e kitea ana i nga moana o Papatūānuku.

Ko te noho o te moana wai i runga i Europa e tohu ana i te noho o nga puna wera. Ko te wera ka puta mai i nga pehanga aapapa i mahia e Jupiter, na te tai taima. Ko nga marama penei i a Io, Europa, me Ganymede ka pangia e te tai tai me te whakaatu i nga resonances orbital. Ko tenei ahuatanga ka whakarereke i o raatau orbit, ka nui ake te rereke me te whakaputa i te wera o roto. Ko Io, inaa, ka kaha te puia na te waku o nga toka, neke atu i te 150 nga rua e kaha ana i nga wa katoa.

He rite tonu te paheketanga o Europa engari he iti ake te kaha, ka mau tonu te wai o te moana o raro. I te tau 2012, i kitea e te telescope Hubble nga kohu wai mai i te pou tonga o Europa, kaore i kitea e te tirotiro a Galileo. I whai waahi ano te aukumeta i runga i a Galileo ki te kitenga o te moana o Europa ma te kite i nga kohihiko iti i roto i te papa aukume a Jupiter na nga ia hiko i roto i te marama. E tohu ana tenei i te noho o nga tote rewa i te moana o raro.

Ko te anga hukapapa o Europa ka "wehe" i te mata o roto o te toka, a ko nga kapiti ka kitea i runga i te mata he nawe mai i nga nekehanga tai. Ko nga tohu i tangohia e te rangahau Galileo e whakaatu ana kei te noho te konupūmā me te konupora pūkawa. Heoi, he ngoikore ake te paanga ki a Ganymede, he marama nui ake me tona ake moana huna me te uho whakarewa he rino me te nickel.

I te katoa, ko nga kitenga me nga kitenga o mua i runga i a Europa ka whakaatu i etahi atu taunakitanga mo te kaha mo te oranga oranga i runga i te marama o Jupiter. Me rangahau me te rangahau ano kia wetewete i nga mea ngaro o tenei tinana tiretiera whakahihiri.

