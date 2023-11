Te Haerenga a te CubeSats: Tikanga Panui Kua Whakamatauria mo te Taunga ki runga Asteroid

He tau mai i tenei wa, kua whakaritea te European Space Agency (ESA) ki te whakarewa i te kaupapa Hera, koinei te tuarua o nga waka atea a te tangata ki te tirotiro i te asteroid Didymos. I te wa i tuki te misioni DART a NASA i mua ki a Didymos 'moonlet Dimorphos, ka whai a Hera ki te tirotiro i te paanga o te rua i mahue ki muri me te whakamarama i te parenga aorangi ki nga asteroids.

Hei wahanga o te kaupapa Planetary Defense a ESA, ko te kaupapa tuatahi a Hera ko te ako i nga paanga o te misioni DART ki runga ki a Dimorphos me Didymos, hei awhina i nga kaiputaiao ki te ako ake mo te aukati i nga riri asteroid pea ki te Ao. I tua atu, he miihana whakaatu hangarau a Hera, e whakaatu ana i tetahi tikanga taunga ahurei e kiia nei ko Robust Ballistic Landings.

Ko te taunga ki runga i te asteroid hurihuri me te iti o te taumaha he maha nga wero. Ko CubeSats, Milani me Juventus, tata ki te 12 kg ia tangata, ka haere tahi me Hera me te whakamahi i a raatau taputapu ki te whakarei ake i te ako o te asteroid rua. Kei roto i enei taputapu he irirangi, he ine werawera mo te kimi i nga mea rorirori me nga kaiao, he radar hei tirotiro i te hanganga o roto o Dimorphos, me te ine kirikiri. Ko nga kamera me nga taputapu reo irirangi ka awhina ano i nga mahi whakamatautau, e tika ana kia ono marama te roa.

I te mutunga o ta raatau misioni, kua whakaritea a Milani me Juventus ki te ngana ki te taunga ki runga i a Dimorphos. He pepa hou na te kaituhi matua a Iosto Fodde mai i te Whare Wananga o Glasgow i tapaina ko "Hoahoa me te Taatari o nga Taunga Poi Robust on the Secondary of a Binary Asteroid" e whakaatu ana i tetahi tikanga hou mo nga CubeSats kia eke ki te taunga angitu.

Ko te Taunga Poi Robust e tohu ana ki te tikanga whakaheke kore-hiko. Ma te whakamahi i te tikanga whakaurunga Chebyshev interpolation (NCI), ka tatau nga CubeSats i te tere o te tipu o nga ahuatanga ka taea i roto i te waa. Ka awhina tenei ki te aukati i nga tere o te paanga me nga koki, me te arotau i te huarahi taunga. Ko te hua ko te 20% te pikinga o te angitu o te taunga me te hekenga nui o te tapuwae taunga ki nga tikanga tikanga.

Ahakoa ko nga miihana uaua me te utu nui penei i te OSIRIS-REx o NASA kua whakanuia te hiranga o te hokinga mai o te tauira asteroid ki te Ao, ko nga kaituhi o te pepa e kii ana ko nga taunga waka mokowhiti ki runga i nga asteroids ka puta he raraunga puiao nui. Ko enei tauranga e whakaatu ana i nga tirohanga ki te hanganga o roto me nga taonga o nga asteroids i te wa e taea ai te ine i roto i te waahi.

Na te misioni a Hera e haere ake nei me te ngana ki te taunga whenua o nga CubeSats, kei te harikoa nga kaiputaiao me nga miihini mo nga ahunga whakamua pea i roto i te torotoro asteroid. Ko te pai ake o te reiti angitu o te taunga e tukuna ana e te tikanga Robust Ballistic Landing e whakatuwhera ana i nga kuaha mo nga misioni a meake nei me te whakanui ake i to maatau mohiotanga ki enei taonga o te ao.

FAQs

1. He aha te kaupapa o te mahi a Hera?

Ko te kaupapa o Hera he ako i nga paanga o te misioni DART a NASA ki runga i te asteroid Didymos me tana maramara Dimorphos hei wahanga o te kaupapa Planetary Defense a te ESA.

2. He aha te tikanga Robust Ballistic Landing?

Robust Ballistic Landing e tohu ana ki te tikanga whakaheke kore-hiko e tatau ai a CubeSats i nga tere o te paanga me nga koki ma te whakamahi i te tikanga wawaotanga Chebyshev (NCI) kore e pokanoa ki te arotau i o raatau huarahi taunga.

3. Me pehea a Milani me Juventus e whai waahi ai ki te mahi a Hera?

Ko Milani me Juventus, nga CubeSats e haere ana ki a Hera, ka whakamahi i nga momo taonga hei whakarei ake i te ako o te asteroid rua, tae atu ki te spectrometer, thermogravimeter, radar, gravimeter, kamera, me nga taputapu reo irirangi.

4. He aha nga hua ka puta mai i nga taunga asteroids?

Ko te taunga o te mata o te asteroid he tino raraunga putaiao e pa ana ki te hanganga o roto me nga taonga o nga asteroids. I tua atu, ka taea e nga inenga-a-roto te whakaatu atu i nga maaramatanga mo enei taonga aorangi.

5. He aha nga whakapainga e tukuna ana e te tikanga Robust Ballistic Landing?

Ka whakatauritea ki nga tikanga tikanga, ko te tikanga Robust Ballistic Landing ka tino whakanui ake te reeti angitu ki te taunga ma te 20% me te whakaiti i te tapuwae taunga o nga CubeSats.