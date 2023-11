Ko te Mihana Hera a NASA: Te Pioneering Robust Ballistic Landings on Asteroids

Ko te miihana Hera a NASA e haere ake nei kua whakaritea ki te hanga hitori ma te noho hei waka mokowhiti tangata tuarua ki te toro ki te asteroid asteroid Didymos. Ahakoa ko tana whainga tuatahi ko te ako i te puwha paanga i hangaia e te misioni DART a NASA i runga i te moonlet Dimorphos a Didymos, ka whai ano hoki a Hera ki te whakaatu i nga hangarau auaha i roto i te ao tiaki aorangi.

Hei awhina i tana ako, ka haere tahi a Hera me nga CubeSats e rua, Milani me Juventus, ka mahi i nga taunga koretake i mua i a Dimorphos. Ko te whakaaro mo te taunga ki runga i te asteroid he ahua whakamataku, engari ma enei CubeSats e whakaatu nga whakaaro nui mo te kaha o nga taunga angitu i roto i te utu whai hua me te ngawari.

Ko te mea nui ki te whakatutuki i enei taunga kei roto i te kaupapa o Robust Ballistic Landings. Kaore i rite ki nga whakaheke hiko o mua, ko tenei tikanga e whakawhirinaki ana ki te tikanga whakaurunga Chebyshev interpolation (NCI) kore. Ma te tatau i te tere o te tipu o nga whenua mokowhiti ka taea i roto i te waa, ka taea e nga CubeSats te arotau i o raatau huarahi me te whakanui ake i te angitu o te taunga ma te 20%, ka tino whakaiti i te tapuwae taunga.

Ko tenei huarahi pakaruhanga ki te taunga ki runga asteroids ka whakatuwhera i nga huarahi hou mo te torotoro putaiao. Ahakoa ko nga miihana uaua penei i te OSIRIS-REx o NASA kua angitu i roto i nga mahi tauira-whakahoki mai, ko te Hera's Robust Ballistic Landings e whakaatu ana ko nga taunga waka mokowhiti taketake ka taea te whakaputa matauranga pūtaiao nui. Ko nga taunekeneke tika-a-mata e whakarato ana i nga korero tino nui mo te hanganga o roto o te asteroid me nga rawa rawa, ka whakakiia e nga inenga-a-roto.

Ko Milani raua ko Juventus te rangahau mo nga marama e ono mo Dimorphos me Didymos i te taha o Hera, ma te whakamahi i a raatau taputapu ki te tirotiro i te punaha asteroid rua. I te mutunga o te misioni, ka ngana ratou ki te taunga maia ki runga i a Dimorphos, me nga matauranga mata whanui i whiwhi puta noa i te misioni.

Na te misioni a Hera me Robust Ballistic Landings, kei te peia e NASA nga rohe me te tautuhi ano i nga mea ka taea te whakatutuki i roto i te mara o te torotoro asteroid. Ko enei huarahi auaha e para ana i te huarahi mo nga miihana a meake nei ki te ako me te whakaiti i te riri o nga asteroids kino ka tupono pea ki te Ao.

FAQ

He aha te Robust Ballistic Landing?

Robust Ballistic Landing he tikanga mo te taunga ki runga asteroids kaore e whakawhirinaki ki te hekenga hiko. Ka whakamahia e ia te tikanga whakaurunga Chebyshev interpolation (NCI) kore-kino ki te arotau i nga huarahi me te whakanui i te angitu o te taunga.

Ko ēhea asteroids ka tirotirohia e te kaupapa Hera?

Ka tirotirohia e te kaupapa Hera te asteroid a Didymos me tana Dimorphos marama.

He aha te kaupapa o te CubeSats Milani me Juventus?

Ko Milani me Juventus, i te taha o te misioni Hera, ka mahi i nga taunga ki runga i a Dimorphos ki te kohikohi i nga raraunga putaiao nui mo te hanganga o roto me nga taonga o te asteroid.

He pehea te mahi a Hera ki te tiaki aorangi?

Ko te kaupapa a Hera ko te ako i te puwha paanga i hangaia e te misioni DART a NASA ki a Dimorphos. Ma te mohio ki nga paanga o tenei paanga, ka taea e nga kaiputaiao te mohio ki nga rautaki mo te aukati i nga asteroids kino ka whakatuma i te whenua.

(Pūtake: arXiv)