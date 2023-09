Ko te Eclipse Tapeke o te 2024: He Takahanga Whero Mīharo i Erie, Pennsylvania

By

Ko te katoa o te eclipse o te tau 2024 he ahuatanga arorangi whakamiharo ka mau i te rohe me te tuku wheako kotahi i roto i te ao. Ahakoa ka kite te rohe o Pittsburgh i tetahi wahanga rourou, ko te hunga e whai ana ki te ruku ia ratou ki roto i te pouri tino ka hiahia ratou ki te haere ki te raki i runga I-79 ki Erie, Pennsylvania. I te mea ko te taone nui anake i Pennsylvania i te huarahi o te katoa, kei te whakarite a Erie mo te urunga nui o nga manuhiri mai i te 65,000 ki te 250,000 tangata.

Hei whakatau i te piki haere o nga tuuruhi, kua hokona kee nga tini whare noho i Erie penei i nga hotera, nga moenga me nga parakuihi, me nga papa puni. Kei te awhi te taone nui i te wiki eclipse ma te whakarite i nga momo huihuinga. Ko Erie Maritime Museum, Lake Erie whenua waina, me te Lake Erie Speedway kei te whakarite mahi hei whakanui i tenei huihuinga tiretiera.

Chris Temple, māngai o VisitErie.com, e tohu ana ko nga roopu waka waka me nga huihuinga o runga tuanui ka whai waahi nui ki te kite i te whakawhiti mai i te ao ki te po. Ka whakanuia e Te Temepara te hiranga o te whakamahere i mua me te whakahau kia pai te whakarite i nga whakaritenga kia pai ai te noho pai mo nga whanau.

I roto i te haapoheraa, e tupu i te monire 8 no eperera 2023, e toru minuti e 40 tetoni te roaraa o te pouri taatoa. Hei whakarite i te haumaru o nga kaitaraiwa, ka whakanohohia nga tohu ki te taha o I-79 me I-90 hei whakatupato i te pouri ohorere me te whakaiti i nga aitua.

Kua hangaia e Erie tetahi paetukutuku motuhake, e whakarato ana i nga korero me nga rauemi matawhānui mo te hunga e hiahia ana ki te rourou, tae atu ki nga whiringa noho. Ko tenei huihuinga tiretiera he waahi onge mo te tangata ki te mataki i nga whetu me te miharo ki nga mea whakamiharo o te ao.

