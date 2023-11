Title: Rare Encounter: Swimmer Captures Spectacular Underwater Battle between Sea Lion and Octopus

By

He mea whakamiharo a Lindsay Bryant, he kaihoe moana, i tana haerenga ki Nanaimo. Ko te mea i timata mai i te kauhoe tonu i te moana ka huri hei tirohanga ohorere i whiwhi ia i te painga ki te whakaatu kanohi.

I te ahiahi paki o Noema 16, ka tae atu a Bryant ki tana waahi o mua ka kite i tetahi raiona moana e tohe ana i roto i te wai. Ka kaha te hiahia, ka mau tonu tana waea, me te tumanako ki te hopu i nga ahuatanga rerekee. Kaore ia i mohio kua tata ia ki te kite i te whawhai i waenga i nga mea hanga whakamiharo e rua.

Mai i te tawhiti tata ki te 100 mita, i uaua a Bryant ki te tautuhi he aha te mahi. Heoi, i a ia e topa atu ana me tana kaamera, ka miharo ia ki te mohio kua tutakina te raiona moana ki te whawhai me tetahi wheke anake. Tata ki te rima meneti te roa o te tukinga, ka uru ki roto i te pakanga whakaihiihi mo te oranga.

I muri mai, i kii a Bryant he tino waimarie ia i tae mai ki te matakitaki i tetahi huihuinga onge. “I miharo ahau no te mea kare ano ahau i kite i te wheke i te mohoao i mua i te timatanga, waihoki [i roto] i te whawhai ki te raiona moana,” ko tana korero, he tino miharo ki te tirohanga i kitea e ia.

Ahakoa e whakapono ana a Bryant i puta ko te raiona moana te toa, ko Anna Hall te tohunga kararehe mo te moana, i muri i tana tirotiro i te whakaahua i hopukina e Bryant, i tino miharo. I kii ia, ahakoa e whaiwhai wheke ana nga raiona moana, he iti noa iho nga whawhai i waenga i nga momo e rua, na te mea he tino ataahua te whakaahua a Bryant.

FAQ:

P: Kei te mohio nga raiona moana ki te hopu wheke?

A: Ae, e mohio ana nga raiona moana ki te kai wheke.

P: He mea noa te kite i nga pakanga i waenga i nga raiona moana me nga wheke?

A: Kao, he onge nga whawhai pera, ina koa kei te mata o te wai.

P: He maha nga wa ka whawhai nga wheke ki etahi atu kararehe o te moana?

A: Ko te tikanga he pai ake nga wheke ki te whakamahi i a raatau mahi huna me te tahae ki te karo i nga tautohetohe.