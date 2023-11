Kitea Hou: Te Pakanga Onge i waenganui i te Raiona Moana me te wheke i mau ki te kamera

I tino ohorere a Lindsay Bryant, he kaihoe kauhoe i te Moana-nui-a-Kiwa i waho atu o Nanaimo, i tana haerenga tata ki tana waahi kauhoe. No te poupoutanga o te ra i te 16 o Noema ka kite ia i tetahi raiona moana e tohe ana i roto i te wai. I te hiahia, ka mau ia ki tana waea waea ki te tuhi i nga mahi.

I a ia e toro atu ana me tana kaamera, ka mohio a Bryant kei te kite ia i tetahi mea whakamiharo - he whawhai i waenga i te raiona moana me te wheke. "I tino miharo ahau," ko tana korero. “He tino rawe tera ko te mea i puta. He tino pai kia hopukina e au tena.”

Ko te whakawhitiwhiti whakaihiihi i puta mo te rima meneti te kaha, ko Bryant anake te kaititiro mo tenei tutakitanga onge. “I miharo ahau no te mea kare ano ahau kia kite i te wheke i te mohoao i mua, waihoki i te whawhai ki te raiona moana,” ka tapiritia e ia. Ko tana aromatawai i te ahuatanga ko te raiona moana te toa, ahakoa me whakapau kaha ki te kai i tana kai.

I te kitenga o te tohunga kararehe moo moana a Anna Hall, i tana kitenga i te whakaahua a Bryant, ka puta tona ohorere me te hikaka. Ahakoa e whakangau wheke ana nga raiona moana, he mea rerekee te kite i taua pakanga i te mata o te wai. I mihi a Hall ki te hopu a Bryant he "whakaahua tino ataahua" me te kii kaore ano ia i pa ki tetahi ahuatanga penei i te wa e tino wheako ana ia ki te wai.

Mo Bryant, ko tenei whakaahua whakamiharo me te ataata ka mau tonu tetahi waahi motuhake i roto i tana kohinga. He pono he waahi kotahi i roto i te oranga. Ko tana tutakitanga he whakamaumaharatanga mo nga mea ngaro whakamiharo kei raro i te mata o te moana me te hiranga o te tiaki me te maioha ki o tatou rauwiringa kaiao moana.

FAQ

1. He aha te nuinga o te kite i te pakanga i waenga i te raiona moana me te wheke?

Ahakoa e whaiwhai wheke ana nga raiona moana, he onge noa te kite i taua pakanga i te mata o te wai. Ko te tukinga i hopukina e Lindsay Bryant he kaupapa whakamiharo.

2. Ko wai i puta hei toa i te pakanga?

I runga i nga kitenga a Lindsay Bryant, ko te ahua o te raiona moana i toa i te whawhai ki te wheke. Heoi, me whakapau kaha te raiona moana ki te whai kai.

3. He aha a Lindsay Bryant i tino miharo ki tenei tukinga?

Kare ano a Lindsay Bryant i kite i te wheke i te mohoao i mua atu, ka tino miharo ki a ia tenei whawhai i waenga i te wheke me te raiona moana. Ko te whai waahi ki te hopu i tetahi huihuinga onge i runga i te kaamera he tino wheako mo ia.