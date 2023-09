Nga Hurorirori o te Whanaketanga Embryonic o te Tangata Moata

Ko te mohio ki nga waahanga tuatahi o te oranga o te tangata ehara i te mea he whainga putaiao anake engari he mea hohonu ano hoki mo te rongoa whanautanga, te rangahau o te puutau kakau, me to tatou mohiotanga ki te oranga ake. Ko te haerenga o te whanaketanga o te kukune o te tangata moata he mahi whakamiharo i akiakihia e nga tikanga ira me te ngota ngota.

Ka timata te haerenga i te wa o te whakakikiritanga i te wa e hono ai te pūtau parāoa ki te pūtau hua manu hei hanga i te zygote pūtau kotahi. He tohu tenei i te timatanga o te raupapatanga o nga mahi kua oti te whakarite ka puta ki te hanganga o te tangata kua tino whakawhanakehia.

Whai muri i te whakakikiritanga, ka tere te wehenga pūtau o te zygote, ka hanga he pōro pūtau e kīia ana he morula. Ka wehewehe enei pūtau ki nga momo pūtau motuhake, me nga mahi motuhake. Ko te blastocyst, he atamira ake ake, ka hanga he kohao me te paparanga o waho o nga pūtau trophoblast me te papatipu pūtau o roto, ka puta nga momo pūtau katoa i roto i te tinana o te tangata.

Ko tetahi o nga mea tino nui i te whanaketanga o te embryonic wawe ko te whakauru. Me piri te blastocyst ki te pakitara o te uterine, ka taea te whakatuu hononga i waenga i te whanaketanga o te kukune me te tuku toto o te whaea. Ko tenei tukanga e whakahaeretia ana e nga tohu ngota ngota uaua, ka raru pea ki nga raruraru.

Ka whai wāhi nui nga pūtau kakau i roto i te embryogenesis o te tangata. Ko te maarama ki te pehea me te wa e whakawhiti ai nga pūtau kakau pluripotent ki nga momo pūtau motuhake te kaupapa matua o te rangahau i tenei mara. Ko tenei matauranga ehara i te mea he whakamarama noa i te whanaketanga engari he mea nui ano hoki mo te rongoa whakaora me te maimoatanga mate.

Ko te ako i te whanaketanga o te kukune o te tangata ka puta he wero, tae atu ki nga whakaaro matatika me te ahua uaua me te hihiko o te whanaketanga ake. Heoi ano, ko te ahu whakamua o nga hangarau penei i te raupapa-a-kotahi me te whakatauira in vitro he huarahi hou mo te tuhura.

Ko te haerenga o te whanaketanga o te kukune o te tangata moata he korero whakahirahira e whakahohonu ana i to maatau mohiotanga ki nga tikanga taketake e hanga ana i te oranga. I ia kitenga, ka whai whakaaro tatou ki nga mea whakamiharo o te koiora me te tumanako mo nga waahanga hou i roto i te rongoa, te hangarau whakawhānau, me te maarama ki te takenga mai o te ao.

– Whakamaramatanga o nga kupu: Wehewehenga Waea, Rerekētanga, Blastocyst, Whakatoo, Putau Putau, Putau Putau Pluripotent.

