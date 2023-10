Kei te Mahere a SpaceX ki te Whakarewa 144 Roketi hei te 2024 hei Whakawhanui i te Ratonga Starlink

Ko SpaceX, te kamupene aerospace i whakaturia e Elon Musk, kua whakatakoto i nga whainga nui mo te tau 2024. E ai ki tetahi rangatira o te kamupene, kei te whakaaro a SpaceX ki te whakarewa i te katoa o nga toka 144 a tera tau, ka nui ake i ana ake whakarewanga rekoata i te tau 2023. Ko tenei pikinga o te auau whakarewanga ka akiakihia e te roha o te ratonga ipurangi amiorangi Starlink a SpaceX.

Kei te piki haere te maha o nga whakarewanga a SpaceX i te wa e tipu haere tonu ana a Starlink. I te tau 2021, e 31 noa nga misioni, engari i tata ki te rua nga tau ki te 61 i te tau 2022. Na te whakaputanga o te ratonga Direct to Cell a Starlink i te mahi tahi me T-Mobile, ko te whai a SpaceX ki te whakapiki ake i tona kaha whakarewatanga a tera tau.

Direct to Cell, e mohiotia ana ano "he pourewa waea i te mokowhiti," ka whakarato ratonga waea ma roto i nga amiorangi Starlink. Ka watea mai nga kaha o te tuku korero i te tau 2024, ka whai i nga waea me te tirotiro paetukutuku i te tau 2025. Ka tino whai hua tenei ratonga ki nga waahi karekau he kaapene waea, ina koa i nga wa ohorere.

Hei whakatutuki i tana whainga kia 144 nga whakarewatanga i te tau 2024, kua whakauruhia e SpaceX te aunoatanga puta noa i tana mahi katoa. Ka whakanui te kamupene i te pono ki te karo i nga whakaroa na nga hapa. Ko tenei auau whakarewanga teitei ka hiahiatia he whakarewanga ia 2.5 ra, ka whakaritea ki te reiti o naianei mo te whakarewatanga kotahi ia 3.5 ra.

Mai i te Mei 2019, neke atu i te 4,000 nga peerangi Starlink kua tukuna e SpaceX ki te orbit. I tera marama, i kii te kamupene kua neke ake i te 2 miriona nga kaihoko e whakamahi ana i ana ratonga ipurangi. Kei te waatea a Starlink i nga whenua 60 neke atu, kei te hono atu i nga kaihoko puta noa i te ao me te ipurangi tere.

Ahakoa kei te noho tonu a SpaceX ki mua i ona kaiwhakataetae, ko etahi atu kamupene, penei i a Amazon me tana Kaupapa Kuiper, kei te uru ano ki te umanga ratonga ipurangi mokowhiti. I whakarewahia e te Amazon a Jeff Bezos nga tauira tuatahi e rua mo Project Kuiper, e whai ana ki te whakarato hononga ipurangi tere-tere ki nga waahi mamao, he rite ki a Starlink.

