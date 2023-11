Ruku ki te heke mai o te Atahanga Putaiao me FLUOVIEW FV4000

Kei te uru mai nga whakaahua puiao ki tetahi waa hou me te whakaurunga o te karu karu matawai laser confocal FLUOVIEW ™ FV4000 me te FV4000MPE multiphoton laser scanning microscope. Ko enei taputapu hou, i hangaia e Evident, i mau mai i nga ahunga whakamua ki te hangarau atahanga, e whakatuwhera ana i nga kuaha ki nga kitenga putaiao whakahihiri. Ko te pana i nga rohe o te tango whakaahua me te pono o nga raraunga, ka whakatauhia ano e nga miihini FV4000 me FV4000MPE te whakaahuatanga pūtaiao.

Kei te puku o enei karu karu hurihanga ko te kaitirotiro SilVIR™, i hangaia e Evident. Ko tenei hangarau o muri mai ka whakakotahi i te whakahiato whakaahua silicon (SiPM) me te tukatuka tohu tohu tohu arai, e taea ai e nga kairangahau te whakatutuki i nga raraunga whakaahua ine me te tino tika. Ko te whakakaha ake i te kaha ki te kimi whakaahua puta noa i te awhe roangaru whanui, ko te kaitirotiro SilVIR te whakarite kia marama ake, kia tika ake hoki nga hua atahanga.

Kounga Atahanga Korekore me te Tika

Ma te whakamahi i te kaitirotiro SilVIR matatau, ko te FV4000 me te FV4000MPE microscopes ka whakaputa whakaahua kounga teitei ake i nga punaha matawai taiaho o mua. Ka taea e nga Kairangahau te hopu whakaahua maamaa ahakoa mai i nga tohu rewharewha ngoikore, he mihi ki te iti o te haruru me te tairongo nui e tukuna ana e tenei hangarau. Ko te hua ko nga raraunga pono me te inenga tika o te kaha o te rewharewha.

Awhi i te Mana o te NIR Capabilities

Ko te punaha FV4000 e whakanui ana i te whānuitanga whanui me te whakapai ake i nga kaha o te maha, ka taea e ia te kite i te awhe roangaru whakamiharo o te 400 nm ki te 900 nm, me te iti rawa o te 1 nm. Ko te FV4000 kua arotauhia mo te whakaahua whakaata tata-infrared (NIR), e whakaatu ana te FV400 i nga huānga whatu me te tuku teitei mai i te 1300 nm ki te XNUMX nm, e taea ai e nga kairangahau te hopu i nga korero whakahirahira puta noa i nga momo hanganga koiora.

Utauta AI-Powered mo te Whakanuia te Whakaahua

Whakauruhia nga wa kei te heke mai me nga taputapu AI-kaha hei huri i te wheako whakaahua. Ko nga miihini FV4000 ka uru mai me nga hangarau whakaheke haruru TruAI me nga hangarau wehewehe whakaahua, te whakamaarama i te tātari atahanga me te whakapai ake i te atahanga wa-roa. Ma te whakapai ake i te kounga o te ahua me te whakamaarama i te tangohanga raraunga, ka tiakina e enei taputapu te wa me te whakapau kaha o nga kairangahau.

Whakanuia te Whakanuia me te Maamaa

Ko nga punaha FLUOVIEW i hangaia me te whakarereke me te ngawari o te hinengaro. Ka taea te whirihora i te FV4000 kia rite ki nga tono motuhake, me te taapiri o nga kaha whakaahua maha, ka taea te whakamahi i taua punaha mo nga tikanga whakaahua maha.

Ka wheako i te heke mai o te Whakaahua

Rukuhia koe ki roto i nga kaha hurihuri o te FLUOVIEW FV4000 me te FV4000MPE microscopes. Na te tino tika, te tairongo, me te pono o nga raraunga, ka whakamanahia e enei miihini nga kairangahau ki te timata ki nga mahi putaiao.

FAQ

He aha te kaitirotiro SilVIR?

Ko te kaitirotiro SilVIR, i whakawhanakehia e Evident, he hangarau hou e whakakotahi ana i te whakahiato whakaahua silicon me te tukatuka tohu tohu tohu. He pai te whakaheke haruru me te pai ake o te kitenga whakaahua, ka puta ake nga hua atahanga marama ake.

He aha nga kaha NIR o te punaha FV4000?

Ko te punaha FV4000 kua arotauhia mo te whakaahua tata-infrared (NIR) ka taea te kite i te awhe roangaru o te 400 nm ki te 900 nm, me te hikoi iti o te 1 nm. Kei roto hoki i nga huānga whatu me te tuku teitei mai i te 400 nm ki te 1300 nm, ka taea e nga kairangahau te hopu whakaahua taipitopito puta noa i te whanui whanui.

He aha nga taputapu AI-powered i roto i te FV4000 microscopes?

Ko nga miihini FV4000 e mau ana me nga hangarau whakaheke haruru TruAI me nga hangarau wehewehe whakaahua. Ko enei taputapu AI-powered te whakamaarama i te tātari atahanga, te whakaiti i te haruru, me te whakapai ake i te atahanga-waahi, ka penapena nga kairangahau i te waa me te whakapau kaha.

Ka taea te whakarite i nga punaha FLUOVIEW?

Ae, ko nga punaha FLUOVIEW, tae atu ki te FV4000, i hangaia kia ngawari, ka taea te whirihora kia rite ki nga tono motuhake. Ko te taapiri o nga kaha o te whakaahua whakaahua maha ka taea e nga kairangahau te whakamahi i te punaha kotahi mo nga ahuatanga whakaahua rereke.

He aha nga painga ka tukuna e nga miihini FLUOVIEW FV4000 me FV4000MPE?

Ko te FLUOVIEW FV4000 me te FV4000MPE microscopes e tuku ana i te tino tika, te iti o te haruru, me te pai ake o te aro ki nga punaha matawai taiaho o mua. Ka whakaratohia e ratou te kounga o te ahua o te ahua, te inenga tika o te kaha o te rewharewha, me nga raraunga pono, e whakamana ana i nga kairangahau ki te mahi rangahau putaiao.