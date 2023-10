Tirohanga Hou mo te Moutere Elephant: He Whenua Hukarere o te Hiranga o mua

He whakaahua whakamihi i tukuna e te European Space Agency e whakaatu ana i te tirohanga onge mo te Moutere Elephant, kei te Moana ki te Tonga i te takutai o Antarctica. E mohiotia ana mo ona whenua hukapapa me ona maunga whakahirahira, ko tenei motu mamao e mau ana i te hiranga o mua i roto i te ao o te torotoro polar.

Ko te Moutere Elephant kei te pito o waho o nga Moutere o Shetland ki te Tonga. Ko nga tihi teitei o te motu, ko Maunga Pendragon me Maunga Elder, tata ki te 970 mita me te 945 mita. Ko te Endurance Glacier, he whanuitanga whanui e kitea ana i waenganui o te ahua, ko te hukapapa tuatahi e rere ana ki Elephant Island ka rere whaka te tonga ki te Moana Weddell. Ka wehea te hukapapa mai i nga wai o te moana tuwhera e tetahi paparanga angiangi o te hukapapa moana, he kikorangi te ahua o te whakaahua.

Ko Ernest Shackleton's Imperial Trans-Antarctic Expedition, i puta mai i te tau 1914 ki te 1917, i mau tonu a Elephant Island ki roto i nga rekoata o nga hitori torotoro. I roto i te mahi whakamiharo o te manawanui, ka rere a Shackleton me ana kauhoe i nga poti ora na runga i nga moana tinihanga kia tae atu ki nga takutai kino o Elephant Island i muri i to ratou kaipuke, te Endurance, kua mau, kua pakaruhia e te hukapapa i te Moana Weddell. Ko tenei whenua kua ururuatia hei piringa mo te wa poto, karekau he oranga me nga rawa taketake.

I to ratou iteraa e te vai ra to ratou tiaturiraa hoê roa i roto i te imiraa i te tauturu, ua haere o Shackleton e te hoê pǔpǔ iti i nia i te hoê tere 800 maile teimaha i roto i te James Caird, te hoê poti ora iti, no te tapae i te motu no Georgia Apatoa. Ko tenei haerenga whakamiharo e whakanuia ana ko tetahi o nga haerenga poti tino whakamiharo kua oti. I te mutunga ka tae a Shackleton ki te Moutere o Georgia ki te Tonga me te whakarite mo te whakaora i te toenga o nga kaihopu kua paea ki runga Elephant Island.

Ahakoa te nuinga o te whenua hukapapa, kei te kiki a Elephant Island i nga kararehe mohoao. Ko nga kekeno, nga korora, me nga manu moana e noho ana i tenei motu karekau e nohoia ana, e whakanui ana i tana whakapohehe hei whanga mo te hunga kaingākau ki te taiao me te hunga e miharo ana ki te hitori o te torotoro polar.

FAQ

P: He aha te waahi o Elephant Island?

A: Ko Elephant Island kei waho o te takutai o Antarctica i te Moana-nui-a-Kiwa, otira ki nga Moutere o Shetland ki te Tonga.

P: He aha te hiranga o mua o Elephant Island?

A: I whai hiranga o mua a Elephant Island na tana mahi i te Imperial Trans-Antarctic Expedition a Ernest Shackleton (1914-1917) me tana haerenga whakamiharo ki te rapu whakaoranga mo ana kaihopu kua paea.

P: He aha nga kararehe mohoao ka kitea i runga Elephant Island?

A: Ahakoa ona ahua hukapapa, kei te Moutere Elephant te kainga mo nga momo mohoao, tae atu ki nga kekeno, nga korora, me nga manu moana.

P: Kei te nohoia a Elephant Island e te tangata?

A: Kao, karekau te Moutere o Elephant e nohoia ana e te tangata, engari he waahi rongonui mo nga haerenga haerenga me te hunga kaingākau ki te torotoro haere ki te hiranga o mua.