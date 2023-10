Te whakangohengohe o nga rawa quantum: te hura i te mana o nga irahiko kawe naianei

Ko nga taonga quantum, me o raatau ahuatanga motuhake e whakahaerehia ana e nga ture o te ahupūngao quantum, kua kapohia e nga kaiputaiao puta noa i te ao. Ko enei rawa, e tohuhia ana e nga hononga matū kaha i waenga i nga irahiko, ka whai waahi nui ki te whakatau i te pakeke o nga momo matū. Kua roa nga kaiputaiao e whakapono ana ko te lattice, te papamuri ngota pakari i hangaia e nga papa ngota e herea ana, te rangatira i te whanonga o nga irahiko kawe naianei. Heoi, he rangahau tata nei i whakahaerehia e te roopu kairangahau o te ao e whakawero ana i tenei whakaaro nui.

I roto i ta raatau rangahau, ko nga kaiputaiao mai i MPI-CPfS i Tiamana, me o raatau hoa mahi mai i Hapani, Korea, me te United States, i aro ki te rauemi Sr2RuO4. Na roto i te mataki i te whakawhiti hiko i roto i tenei rauemi, i kitea e ratou he kitenga whakamiharo: ka taea e nga irahiko kawe o naianei te whakangawari i te kupenga, he rereke ki te whakapono noa. I kitea ko tetahi hautanga iti o enei irahiko, kaua ki te huihuinga katoa, i kaha ki runga i te kurupae, na te hekenga nui o te modulus a Young i te wa o te whakawhiti.

He hohonu nga hua o tenei kitenga. Ko te mahi mahi tahi a te roopu rangahau, me te tauira i hangaia e nga roopu a Joerg Schmalian me Markus Garst i te Whare Hangarau o Karlsruhe, he whakamarama hou mo tetahi patai pūtaiao kua roa nei e tu ana. Ma te tuku tirohanga hou mo te hononga i waenga i nga irahiko kawe o naianei me te kurupae, ka whakatuwherahia e tenei rangahau nga huarahi whakahihiri mo te rangahau a meake nei i roto i te mara o nga rauemi quantum.

FAQ

Q: He aha nga rauemi quantum?

Ko nga matū quantum he matū e awehia ana nga ahuatanga e nga ahuatanga miihini quantum. Ka whakaatuhia e enei rawa nga ahuatanga ahurei, penei i te superconductivity, te aukume, te whanonga topological ranei, kaore i te kitea i roto i nga taonga tikanga.

P: He aha te modulus a Young?

Ko te kōwae a Young he inenga mo te maro, te rapa ranei o tetahi rawa. Ka ine i te ahua o te ahua o tetahi mea totoka i raro i te tono a te topana.

P: He pehea te hono o nga irahiko kawe i naianei ki te whakangohengohe o te reanga?

E ai ki te maaramatanga tikanga ko te kurupae te rangatira i te whanonga o nga irahiko kawe o naianei i roto i nga rawa quantum. Heoi ano, e whakaatu ana tenei rangahau ka taea e tetahi hautanga iti o enei irahiko te kaha ki runga i te kurupae, e arai ana ki te whakangohe nui o te rauemi.