Ko nga whenua hou o nga irahiko i roto i nga tote rewa ka pa ki te mahi o nga reactors-tote.

Kua kitea e nga kaiputaiao ka taea e nga irahiko te hanga i nga ahuatanga motuhake e toru i te wa e pahekoheko ana me nga tote whakarewa, he kitenga tera pea ka pa ki te mahi a nga reactors tote. Ko nga kairangahau mai i Oak Ridge National Laboratory me te Whare Wananga o Iowa i whakatairite i te whakaurunga o te irahiko taikaha ki roto i te tote konutea chloride rewa me te kite i nga ahuatanga e toru. I roto i tetahi ahuatanga, ka uru te irahiko hei wahanga o te tuwhena rapoi me nga katote konutea e rua. I tetahi atu, ka noho te irahiko i runga i te katote konutea kotahi. I te tuatoru o nga ahuatanga, ka horahia te irahiko ki runga i nga katote tote maha.

Kei te whakaarohia nga reactors tote rewa mo nga tipu hiko karihi a meake nei, me te maarama he pehea te paanga iraruke ki te whanonga o nga tote whakarewa he mea nui. Ko tenei rangahau e whakamarama ana i nga taunekeneke i waenga i nga irahiko me nga tote ka pa ana ki nga hihi teitei. I kitea e nga kairangahau ka taea e te irahiko te hanga i nga momo momo, tae atu ki nga dimer zinc me nga monomers, ka whakakorehia ranei. Ko enei kitenga tuatahi ka ara ake nga patai mo etahi atu momo ka taea te hanga i nga wa roa me te pehea e pa ana ki nga irahiko me nga tote.

Ko tenei rangahau he waahanga o te DOE's Molten Salts in Extreme Environments Energy Frontier Research Centre (MSEE EFRC) a kua taia ki te Journal of Physical Chemistry B. Kei te mahi te kapa ki te tautuhi i etahi atu momo tauhohenga ma te whakamatautau. Ko te rangahau e whakaatu ana i nga whakaaro nui mo te taunekeneke o nga irahiko me nga tote whakarewa, engari he maha tonu nga mea hei tirotiro. Ko nga rangahau a meake nei ka tirotirohia etahi atu punaha tote me nga paanga o te iraruke ki nga tote whakarewa.

Puna: Oak Ridge National Laboratory