Ka Whakawhanakehia e nga Kairangahau nga Karaima Kaha ake me te Atete Whakanuia ki te Ngatata

Ko nga Kairangahau o Te Whare Wananga o California San Diego kua eke ki te whanaketanga o nga karamu na roto i te hanga i nga rauemi e kaha ake ana, e kaha ake ana ki te pakaru. Ma te whakamahi i te huinga o nga ngota whakarewa me te nui ake o nga irahiko valence i roto i o raatau anga o waho, kua kitea e nga kairangahau he huarahi hei whakanui ake i te kaha o nga karamu ki te hapai i nga taumata teitei o te kaha me te ahotea.

E mohiotia ana nga karamu mo o raatau ahuatanga motuhake, penei i te kaha ki te tu i te wera nui, te aukati i te pirau me te kakahu, me te pupuri i te ahua ngawari. Ma enei ahuatanga ka pai nga karamu mo nga momo tono, tae atu ki nga waahanga aerospace me nga paninga whakamarumaru. Heoi, ko to ratou ngoikoretanga he raru nui i nga wa katoa, na te mea ka pakaru ratou i raro i te ahotea.

I arotahi nga kaiputaiao i a raatau rangahau ki te karaehe o te karaehe e kiia nei ko te karbides teitei-entropy, he mea whakararue nga hanganga ngota i hanga mai i nga ngota waro kua herea ki nga huānga whakarewa maha mai i nga pou tuawha, tuarima me te tuaono o te ripanga waahi. I kitea ko nga konganuku mai i te rima me te tuaono o nga pou, penei i te titanium, te niobium, me te tungsten, he mea nui ki te whakapakari ake i te uaua o nga karamu na te nui ake o nga irahiko valence.

Ko nga irahiko Valence he irahiko ka kitea i roto i te anga o waho o te ngota e uru ana ki te hono ki etahi atu ngota. Ma te whakamahi i nga konganuku me te nui ake o nga irahiko valence, i taea e nga kairangahau te whakapai ake i te aukati o nga karamu ki te pakaru i raro i te kawenga miihini me te ahotea. He pai ake te ahua o nga karaehe, he rite ki nga konganuku, te tikanga ka kaha ake te whakarereketanga i mua i te pakaru.

Na roto i te whaihanga rorohiko me te hanga whakamatautau me te whakamatautau, i kitea e te roopu nga kaarai entropy teitei e rua e whakaatu ana i te tino atete ki te pakaru. I taea e enei rawa te whakakino, te totoro ranei i te wa e pa ana ki te utaina miihini, ki te ahotea ranei, kaua ki te whakaatu i te urupare pakaru noa o nga uku. Ko nga here i roto i nga rawa i whakaraupapahia hei piriti i nga tuwhera o te ngota-rahi i hanga i te wa e werohia ana, e wehea ana ranei nga rawa, hei aukati i te hanga o nga kapiti.

Ko te wero inaianei ko te whakanui ake i te hanga o enei karaima uaua mo nga tono arumoni. Ka taea e tenei pakaruhanga te whakarereke i nga momo ahumahi e whakawhirinaki ana ki nga taonga karaima tino mahi, mai i te aerospace ki te koiora. Ko te kaha ake o te uaua o nga karaehe ka whakatuwhera i nga kuaha mo nga tono tino nui, penei i nga taha matua mo nga waka hypersonic, ka taea e ratou te tiaki i nga waahanga nui ka taea e nga waka te tu atu ki nga rererangi rererangi.

Ko tenei mahi i tautokohia e te Huihuinga Rangahau Huihuinga Huihuinga, te Pokapū Tohu Mahi Rawa Nanoscale, Olle Engkvist Foundation, UC San Diego Department of NanoEngineering's Materials Research Center, National Defense Science and Engineering Graduate Fellowship Program, ARCS Foundation, me te Oerlikon Group.

