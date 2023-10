Te tirotiro i te Pumanawa o nga Hiko Nanotube Hollow mo nga Pikohiko Potassium-Ion

I te mea kei te tipu haere tonu te hiahia mo te hangarau pākahiko matatau, kei te rapu nga kairangahau mo etahi momo rereke ki nga pākahiko lithium-ion tuku iho. Ko tetahi huarahi pai mo te tuhura ko nga pākahiko pāhare pāporo-katote, e tuku ana i te kaha ki te whakapiki ake i te rokiroki hiko me te pai ake o te mahi hiko. He rangahau tata nei i whakaputaina i roto i nga Taonga Pungao me nga Pūrere kua kitea nga painga o te whakamahi i nga porowhita nanotube NiCo2Se4 hei anodes i roto i nga pākahiko pāhare katote, e whakaatu ana i to raatau kaha ki te huri i te rokiroki hiko.

Ko te hanganga ahurei o NiCo2Se4 nanotube spheres ka taea te tere ake te whakawhiti me te rokiroki o nga katote pāhare pāporo, te whakatika i nga take e pa ana ki te radius katote i aukati i te whakawhanaketanga o nga pākahiko pāhare pāporo i runga i te tauine nui. Na roto i te synthesizing NiCo2Se4 ma te whakamahi i te tukanga waiariki e rua-taahiraa, ka taea e nga kairangahau te hanga i te hanganga nanotube me nga tautau puawai-rite, e whakarato ana i nga waahana pai mo te whakawhiti i te katote / irahiko. Ko nga ngongo hollow, i hangaia mai i te paanga Kirkendall, he whanui o te tata ki te 35 nanometers, e whakarato ana i te waahi nui mo te pai o te katote me te nekehanga irahiko.

Ki te whakataurite ki etahi atu rauemi hiko, ko nga NiCo2Se4 nanotube spheres i whakaatu i nga mahi hiko hiko. I whakaatuhia e ratou te pai ake o te huringa huringa me te kaha reeti, he nui atu i nga tauira monometallic penei i a Ni3Se4 me Co3Se4. Ko te noho o nga konganuku e rua i roto i te NiCo2Se4, me tana hanganga nanotube ahurei, i uru ki tana mahi tino pai.

Ko te rangahau i whakahaeretia e Mingyue Wang me te roopu i te Whare Wananga o Xi'an Jiaotong i Haina e whakaatu ana i nga whakaaro nui ki te hoahoa o nga selenides whakarewa-rua moroiti/nano-hanganga hei anodes mo nga pākahiko konupora-katote. Ko enei kitenga e whakaatu ana i te kaha o nga electrodes nanotube hollow ki te tino whakapai ake i te mahi o nga pākahiko pāhare-katote, ki te whakatika i nga wero e pa ana ki te rokiroki hiko me te mahi hiko.

Ko etahi atu rangahau mo tenei mara ka taea te whakatuwhera i nga huarahi hou mo te rokiroki hiko, te para i te huarahi mo nga hangarau pākahiko totika me te pai. I te mea he rawa nui te pāhare pāporo, ko te whakawhanaketanga angitu me te whakatinanatanga o nga pākahiko pāhare pāporo ka pa nui ki te heke mai o nga punaha hiko hou.

Nga Ui Auau (FAQ)

He aha nga pākahiko pāhare pāporo?

Ko nga pākahiko konupora he rereke ki nga pākahiko lithium-ion e whakamahi ana i nga katote pāhare pāporo mo te rokiroki pūngao me nga tauhohenga hiko. Ka whakawhiwhia e raatau nga painga penei i te kaha ake o te rokiroki hiko me te pai ake o te mahi.

He aha te hiranga o te whakamahi i nga porohita nanotube NiCo2Se4 i roto i nga pākahiko pāhare katote?

Ko nga porowhita nanotube NiCo2Se4 ka mahi hei hiko i roto i nga pākahiko pāhare pāporo, e aro ana ki nga wero e pa ana ki te radius katote me te whakarei ake i te mahi hiko. Ko te hanganga ahurei o nga nanotubes ka taea te whakawhiti tere me te rokiroki o nga katote pāhare pāporo, e arai ana ki te pai ake o te mahi pākahiko.

Me pehea e whakapai ake ai nga hiko nanotube hollow i te mahi o nga pākahiko pāhare katote?

Ko nga electrodes nanotube hollow, penei i te NiCo2Se4 nanotubes, he nui te waahi mo te katote pai me te nekehanga irahiko. Ko te hanganga tuwhera, i hangaia ma te awe Kirkendall, ka tere ake te whakawhiti me te rokiroki o nga katote pāhare pāporo, ka piki ake te pai o te huringa me te tere tere i roto i nga pākahiko pāhare katote.