He Tikanga Hou i Whakawhanatia hei Whakahaere i te Rere Irahiko i roto i nga Rauemi Quantum

Kua whakawhanakehia e nga Kairangahau mai i te kawanatanga o Penn tetahi tikanga hiko hei whakahaere i te ahunga o te rere irahiko i roto i nga rawa quantum, tera pea ka ahu whakamua ki nga taputapu hiko me nga rorohiko quantum. I whakaatuhia te tikanga i roto i nga rawa e whakaatu ana i te awenga quantum anomalous Hall (QAH), i te mea kaore te rere o nga irahiko i te taha o tetahi rawa e ngaro te kaha. Ka puta tenei paanga ki roto i nga rawa e kiia nei ko nga kaiwawao QAH, he kaitarai topological e whakahaere ana i te waa ki runga i o raatau taha. I kitea e nga kairangahau ko te tono i te pupuhi o naianei ki te insulator QAH ka taea te whakarereke i te ahunga o te rere irahiko. Ko tenei kaha ki te whakahaere i te rere irahiko he mea nui mo te arotau i te whakawhiti korero me te rokiroki i roto i nga hangarau quantum.

Ko te tikanga o mua mo te whakarereke i te ahunga o te rere irahiko i whakawhirinaki ki te aukume o waho, na te mea kaore e taea mo nga taputapu iti penei i nga waea atamai. Ko te tikanga hiko hou e whakarato ana i te otinga pai ake me te pai. I arotauhia e nga kairangahau te insulator QAH ma te whakanui ake i te kiato o te naianei kua whakamahia, ka puta mai he tino teitei o naianei i huri ai te ahunga aukume me te ahunga o te kawe irahiko. Ko tenei nekehanga mai i te aukume ki te mana hiko i roto i nga rauemi quantum he rite ki te nekehanga i puta i roto i te rokiroki mahara tuku iho, i whakakapihia nga aukume e nga tikanga hiko i roto i nga hangarau hou.

I tukuna ano e te roopu rangahau he whakamaarama ariu mo o raatau tikanga. I tenei wa kei te arotahi ratou ki te whakamutu i nga irahiko i runga i to raatau huarahi me te whakaatu i te paanga QAH i nga waahi teitei ake. Ko te whainga mo te wa roa ko te tukurua i te huanga QAH ki nga pāmahana e pa ana ki te hangarau. I putea te rangahau e te Tari Rangahau Ope Taua, te Tari Rangahau Putaiao, me te National Science Foundation, me etahi atu tautoko mai i te Whare Rangahau Rauemi me te Whare Hangarau mo te Nanoscale Science i Penn State me te EPiQS Initiative a Gordon me Betty Moore Foundation. .

Puna: Te Whare Wananga o Penn State

Nga wehewehe:

– Te awenga a Quantum anomalous Hall (QAH): He ahuatanga e kore e ngaro te kaha o te rere o nga irahiko i te taha o tetahi rawa.

– Kaipupuri QAH: Ko nga taonga e whakaatu ana i te huanga QAH, he momo insulator topological e whakahaere ana i te waa ki runga i o raatau taha.

– He kaitao topological: He mea he kaitao i roto engari ka taea te hiko i runga i te mata, i nga taha ranei na te mea he ahurei te hanga roopu hiko.

Rauemi:

- Te Whare Wananga o Penn State (Kaore he URL e whakaratohia)