Kei te huri haere tonu te hangarau amiorangi i to maatau maaramatanga mo te ahuatanga El Niño me ona paanga ki te ao. I whakarewahia i te tau 2020, i hangaia te Sentinel-6 Michael Freilich amiorangi ki te aro turuki i nga teitei o te mata o te moana me te whakarato raraunga nui mo nga rangahau huarere. Ma te whai i nga huringa o te taumata o te moana, ka taea e nga kaiputaiao te matapae i te whānuitanga o nga paanga o te ao, mai i te ua ki te tauraki.

He rereke nga taumata o te kaha o nga huihuinga El Niño me o raatau paanga ka tino rerekee. I reira nga peerangi penei i a Sentinel-6 Michael Freilich e whai waahi nui ana. Ma te whai i nga huringa o te teitei o te mata o te moana i te Moana-nui-a-Kiwa, na tenei amiorangi ka taea e nga kairangahau te aro ki nga paanga o El Niño ki te ao. Ko nga ahuatanga o El Niño e tohuhia ana e nga taumata o te moana teitei ake i te tikanga me te mahana o te moana i te toharite o te moana i te Moana-nui-a-Kiwa. Ka taea e enei ahuatanga te whakatipu i te poupou ki te taha hauauru o Amerika.

Kei te whanake tonu te kaupapa El Niño i tenei tau, engari kei te ako kee nga tohunga ki nga kaupapa o mua ki te whai matauranga ki nga hua ka puta. E rua nga huihuinga nui o te El Niño i roto i nga tau 30 kua hipa, kotahi i te tau 1997 ki te 1998 me tetahi atu i te tau 2015 ki te 2016, i puta nga huringa nui o te hau o te ao me te mahana o te moana, te hau hau me te ua, me te taumata o te moana. Ko Sentinel-6 Michael Freilich, me etahi atu amiorangi penei i a TOPEX/Poseidon me Jason-2, kua hopu i nga raraunga taumata moana i enei huihuinga.

Ko te whakataurite i nga raraunga taumata moana mai i Oketopa 1997, 2015, me 2023, ka kitea he iti ake te kaha o te huihuinga El Niño o naianei i te rua o mua. Ko nga taumata o te moana i waenganui me te rawhiti o Te Moananui-a-Kiwa he 2 ki te 3 inihi (5 ki te 8 henemita) teitei ake i te toharite, he iti ake te waahi. E tohu ana tenei ko te El Niño o naianei kare pea e eke ki te kaha o nga mea o mua.

Ahakoa tona ahua iti, ko te huihuinga El Niño o naianei kei te kaha ki te kawe i nga ahuatanga makuku ki te hauauru o te US ki te pai nga ahuatanga. He ahurei ia huihuinga El Niño, ka ako tonu nga kaiputaiao me te aro turuki i te whanaketanga o te huihuinga o tenei tau kia pai ake ai te maarama ki ona paanga.

FAQ:

Q: He aha te Sentinel-6 Michael Freilich?

A: Ko Sentinel-6 Michael Freilich he amiorangi i whakarewahia i te tau 2020 e aro turuki ana i nga teitei o te mata o te moana hei awhina i nga rangahau huarere, ina koa te ahuatanga o te El Niño.

P: He pehea te paanga o te peerangi a El Niño?

A: Ka whai te amiorangi i nga huringa o te teitei o te mata o te moana i te Moana-nui-a-Kiwa ki te matapae i nga paanga o te ao o te El Niño.

P: He aha nga ahuatanga o nga huihuinga El Niño?

A: Ko nga ahuatanga o te El Niño e tohuhia ana e nga taumata o te moana teitei ake i te waa noa me te mahana o te moana nui atu i te toharite o te Moana-nui-a-Kiwa.

P: He pehea te paanga o El Niño ki nga rohe rereke?

A: Ka taea e El Niño te kawe i nga ahuatanga makuku ki nga rohe penei i te US Southwest me te tauraki ki nga waahi o te hauauru o te Moana-nui-a-Kiwa, tae atu ki Inia.

P: He pehea te whakataurite o te El Niño o tenei tau ki nga kaupapa o mua?

A: Ko te ahua o te huihuinga El Niño i tenei tau he iti ake te kaha atu i nga huihuinga El Niño tino o 1997 me 2015, he iti ake nga taumata o te moana e kapi ana i te waahi iti ake.

P: He aha te paanga o te El Niño i tenei tau?

A: Ahakoa kaore pea te El Niño o naianei e eke ki te kaha o nga huihuinga o mua, ka taea tonu te kawe mai i nga ahuatanga makuku ki te US Southwest mena he pai nga ahuatanga.