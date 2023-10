Ko nga Tauira Hurihuri o El Niño me te Whakatakitanga o te Hangahanga Whakawhiti Walker

I nga tau tata nei, kua piki ake te nui o te El Niño i roto i nga matapae huarere me te whakahaere i nga rereketanga o te ao. Ko El Niño te wahanga mahana o te El Niño–Southern Oscillation (ENSO), e tohuhia ana e te whakamahana o nga wai moana i te taha rawhiti o te Moana-nui-a-Kiwa. He rereke, ko La Niña te tohu whakamatao i te rohe kotahi. Ko enei rereketanga o te pāmahana o te mata-moana ka pa nui ki nga tauira huarere huri noa i te ao.

Ko tetahi rangahau tata nei i whakahaeretia e te Roopu Rangahau Quaternary i aratakina e Christoph Spötl i whai kia mohio me pehea te whakautu a El Niño ki nga awe o te taiao i roto i nga waa roa. I tātarihia e nga kairangahau nga putunga ana e kiia nei he speleothems mai i te tonga-tonga-tonga o Alaska, i pupuri i nga rekoata ahuarangi mo te 3,500 tau. Ko nga kitenga e tohu ana kua rereke nga tikanga whakahaere o te rereketanga El Niño mai i te tekau tau atu i 1970, na te huringa o te rangi na te tangata e whai waahi nui ana inaianei.

I roto i tetahi rangahau motuhake, i aro te roopu ki te tirotiro i nga nekehanga o te rangi i te tonga-tonga-tonga o Alaska i roto i te waa roa atu i te 13,500 tau. Ko nga speleothems he rekoata utu nui ki te tirotiro i te take o te tere o te huringa o te rangi mo te wa poto i te wa o te hukapapa. Ko te mea whakamiharo, ko te taha tonga-tonga o Alaska i whakaatu i te ahua o te ahua o te rangi e rite ana ki te Moana-nui-a-Kiwa i te mutunga o te tau hukapapa whakamutunga me te wa Holocene, e whakawero ana i te "whakatikanga bipolar seesaw." Engari, i whakauruhia e nga kairangahau te kaupapa o te "Walker switch," i puta mai i nga huringa o te rauropi ra. Ko tenei tikanga ka tere te whakarereketanga o te mahana o te mata o te moana i te Moana-nui-a-Kiwa equatorial, i te mutunga ka awe i nga tauira huarere ki nga ahopae teitei ki te raki.

Ko nga rangahau e tohu ana kei te whai waahi nui nga mahi a te tangata ki te hanga i nga tauira o El Niño. I whiti pea te huringa o te huarere ki tetahi waahi nui i te tekau tau atu i 1970, ka puta ake he tauira El Niño. Ko te whakaurunga o te kaupapa "Walker switch" he whakamaarama rereke mo nga rereketanga o te rangi o mua, e whakaatu ana i te hononga matatini o nga mea e hangai ana i te hihiri o te rangi.

Ko nga hua e whakanui ana i te hiahia kia haere tonu nga rangahau hei whakahohonu i to maatau mohiotanga ki nga tikanga o te rangi. I te mea he hihiko, he uaua hoki te punaha huarere o te Ao, he mea nui te ako tonu ki te matapae me te whakahaere i nga rereketanga o te rangi i te ao.

