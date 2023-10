Kohao Pango: Te Wetewete i nga Mea ngaro o te Ao

Ko nga poka pango kua mau i nga hinengaro o nga kaiputaiao me nga kairangahau mo nga rau tau. He ahua pohehe kei a raatau e whakawero ana i to maatau mohiotanga ki te ao. Ko te mea e tino miharo ana ko te tukinga i hangaia e ratou i waenga i nga ariā matua e rua o te taiao: te ariā quantum me te relativity whanui. I a tatou e whai ana i te ariā kotahitanga o te ahupūngao, ka mau pea nga kohao pango ki te wetewete i nga mea ngaro o te kaha me te whakahohonu i to tatou maaramatanga ki te waahi me te waa.

Kei te ngakau o tenei rapunga ko te kaupapa o te waahi o te huihuinga. Ko tenei rohe ka wehe i te ao o waho mai i roto o te poka pango. Kia mohio ai tatou ki te hiranga o nga kohao pango, me aro tatou ki te patai matua mo te hononga o te waahi me te wa. Ko te rapu whakautu te mea tapu mo nga tohunga ahupūngao, na te mea ko te whakakotahitanga o te ariā quantum me te whanaungatanga whanui ka huri i to maatau mohio ki te mooni.

Ko Ahorangi Brian Cox, te tohunga ahupūngao rongonui me te kaituhi o “Black Holes: The Key to Understanding the Universe,” e whakanui ana i te mahi nui a te kohao pango ki te whakawhānui i o tatou matauranga. Ka whakanuia e ia te hiranga o mua o nga rua pango, no te mutunga o te rau tau 18 i te wa i whakaaro takitahi nga kaiputaiao matakite e rua i te whakaaro mo te tere mawhiti. I whakaaroarohia e tenei whakaaro te noho o nga whetu he nui rawa atu ka nui ake te tohenga o te ao i te tere o te marama, ka kore e kitea.

Heoi, ehara i te mea ngawari te mohio ki nga poka pango. Ko te pae o te takahanga he wero ariā, he whakapouri i te raina i waenga i te waahi me te wa. E ai ki te ariā o Einstein mo te relativity, ka mutu te wa i te pae o te takahanga. I tua atu, ka hohonu ake te enigma i te wa e whakaaro ana ki te motuhake — te tohu tino matoo i te pokapū o te poka pango. Heoi, karekau nga whakaahuatanga tikanga ki te hopu i te tino ahuatanga o te motuhaketanga, i te mea e hono ana te waahi me te wa, a, ko tona oranga ka noho hei waahi mutunga.

I puta mai he huanga nui i roto i te rangahau poka pango me nga mahi pakaru whenua a Stephen Hawking. I whakaatu a Hawking ko nga kohao pango ka tuku matūriki, he wero i te whakapae tikanga he whakaaturanga noa o te waahi me te waa. Ko nga miihini quantum e tata ana ki te pae o te takahanga ka puta te iraruke Hawking, e whakaatu ana i te ahua nui o nga rua pango.

Ko nga poka pango kei te turaki tonu i nga rohe o to tatou matauranga, e akiaki ana i nga kaiputaiao ki te arotake ano i to tatou tirohanga ki te ao. Ahakoa he maha nga mea ngaro e mau tonu ana, ko ta raatau rangahau e whakaatu ana i te hohonutanga huna o te ao me nga maataapono e whakahaere ana. I a tatou e ruku hohonu ana ki nga mea ngaro o nga kohao pango, ka tata tatou ki te hura i nga mea ngaro o te ao.

FAQs

1. Ka kite tatou i tetahi poka pango?

Ahakoa kare e taea e tatou te mataki tika i tetahi kohao pango, ka taea e tatou te kite i to ratau oranga na roto i te awenga aapapa ki nga mea huri noa me te tukunga o te iraruke.

2. Ka mau tonu nga rua pango mo ake tonu atu?

He rereke ki nga whakapono rongonui, kaore nga kohao pango e mau tonu. Ka roa te wa, ka ngaro haere te papatipu na roto i te tikanga e kiia nei ko te Hawking radiation ka mutu ka mimiti. Heoi, he roa rawa tenei mahi mo nga kohao pango whetu.

3. Ka aha mena ka taka koe ki roto i te poka pango?

E ai ki o maatau mohiotanga o naianei, mena ka taka koe ki roto i te rua pango, ka pa ki nga tai taikaha nui, ka totoro atu i roto i tetahi tikanga e kiia nei ko te spaghettification.

4. Ka mawhiti tetahi mea i te poka pango?

Ko nga mea katoa e whiti ana i te waahi o te kohao pango kaore pea e mawhiti na te nui o te kumete o te toi. Ahakoa te marama e kore e mawhiti, no reira te kupu "kohao pango."