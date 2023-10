Te Maramatanga ki nga Pihikete me o raatau Hiranga mo te Mahinga Paetukutuku

Ko nga pihikete he konae iti kei te rongoa i runga i te taputapu a te kaiwhakamahi kei roto nga raraunga e pa ana ki o raatau manakohanga, korero taputapu, me te mahi ipurangi. Ka hangaia enei konae ina toro atu te kaiwhakamahi ki tetahi paetukutuku ka whakamahia ki te whakarei ake i te whakaterenga o te pae, ki te whakawhaiaro i nga panui, ki te tātari i te whakamahinga o te waahi, me te awhina i nga mahi hokohoko.

Ko tetahi ahuatanga nui o nga pihikete ko to raatau kaha ki te mahara ki nga manakohanga a nga kaiwhakamahi, penei i nga tautuhinga reo me nga taonga kua tiakina ki roto i te kaata hokohoko. Ka penapenahia enei korero ki te konae pihikete ka tikina ina toro ano te kaiwhakamahi ki te paetukutuku, ka penapena te waa me te whakarato i te wheako tirotiro.

Ka whai waahi nui nga pihikete ki te whai i nga whanonga kaiwhakamahi puta noa i nga paetukutuku. Ka whakamahia enei raraunga e nga rangatira o te paetukutuku me nga kaiwhakatairanga ki te whai matauranga ki nga hiahia a nga kaiwhakamahi me te arotau i o raatau rautaki hokohoko. Ka awhina i a raatau ki te mohio ko wai nga wharangi e tino torohia ana, ko nga hua e aro nui ana, me pehea te tuku panui kua tohua.

Heoi, he mea nui kia mahara ka taea ano e nga pihikete te whakaara i nga awangawanga tūmataiti. I te mea ka taea e nga pihikete te whai i nga mahi ipurangi a te kaiwhakamahi, he rahui pea etahi mo te kohinga me te rokiroki o a raatau korero whaiaro. Hei whakatika i enei awangawanga, ko te nuinga o nga wa ka whakawhiwhia e nga paetukutuku ki nga kaiwhakamahi nga whiringa ki te whakahaere i o raatau hiahia pihikete me te tuku i a raatau ki te whakakore i nga pihikete kore-tino.

Hei whakamutunga, ko nga pihikete tetahi waahanga nui o te mahinga paetukutuku na te mea ka taea e ratou nga wheako whaiaro, te whakarei ake i te whakaterenga pae, me te awhina i nga pakihi ki te tarai i nga whanonga kaiwhakamahi. Ahakoa kei te noho tonu nga awangawanga mo te noho muna, ko te kaha ki te whakahaere i nga manakohanga pihikete ka whai mana nga kaiwhakamahi ki o raatau raraunga.

