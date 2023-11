Ko nga Whakaahua Hurihia i Hopukina e te Whatunga Poi Ahi-A-rangi o NASA

Ko te NASA All-Sky Fireball Whatunga, he whatunga nui o nga kamera i whakawhanakehia e te NASA Meteoroid Environment Office (MEO), he kaupapa tuatahi ki te whai me te ako i nga meteoro kanapa, i nga poi ahi ranei. Ko enei kamera, he mea whakatakoto rautaki puta noa i nga waahi rereke, ka whakarato raraunga nui mo te huarahi me nga ahuatanga o enei meteoroids. Heoi, i tua atu i ta raatau kaupapa, kua hopukina e ratou etahi whakaahua pohehe me te whakamataku e whakahihiri ana i nga kairangahau.

Ko te MEO, kei te Marshall Space Flight Centre i Huntsville, Alabama, te mahi nui ki te ako i nga meteororoid ka pa ki te whenua. Ma te kaha ki te aro turuki me te rangahau i enei matūriki mokowhiti, ka kohia e te MEO nga raraunga tino nui hei awhina i te tiaki i nga waka mokowhiti me nga kairangirangi, me te whakarite i nga mahi mokowhiti.

I etahi wa, kaore nga kamera a All-Sky Fireball Network e whai ana i nga meteor, kua kaha ki te whakaahua i nga ahuatanga whakamataku me nga mea ngaro. Ko nga whakaahua penei i te ngokingoki waewae roa, he manuhiri tupare o te po, tae noa ki te kohi taonga e rite ana ki te huihuinga rakau puruma kua rekotia katoa. Ahakoa he mea whakamiharo te nuinga o enei whakaahua, he maha nga whakamaramatanga putaiao e whakaatu ana i te rereketanga o nga ahuatanga taiao.

Ehara i te mea ko te Whare Rererangi mokowhiti a Marshall anake te kainga mo te MEO engari he mahi nui ano hoki i roto i nga mahi torotoro mokowhiti a te motu. Mai i tana whakaturanga i te tau 1960, ko te pokapu kei mua i te whakatakoto i nga toka pakaru whenua penei i nga toka Saturn i whakamahia i nga wa o nga mahi a Apollo. I tenei ra, kei te haere tonu te haere whakamua i roto i nga hangarau whakakorikori me nga punaha mokowhiti, te tirotiro i nga kaupapa whakahirahira penei i te Space Launch System mo nga miihana mokowhiti hohonu.

Ko te All-Sky Fireball Whatunga e whakarato ana i nga tirohanga nui ki te ao o nga meteoro me nga meteoroids, e whakamarama ana i o raatau whanonga me o raatau ahuatanga. I etahi wa ka hopu i nga whakaahua whakamataku me nga mea ngaro, ka waiho hei whakamaharatanga mo nga mea whakamiharo me nga mea whakamiharo e tatari ana ki a tatou i roto i te whanuitanga o te waahi.

Nga Ui Auau (FAQ)

He aha te NASA All-Sky Fireball Whatunga?

He aha te mahi a te NASA Meteoroid Environment Office (MEO)?

He aha te Marshall Space Flight Center?

