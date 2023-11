He Paanga Hou i roto i te Whakaiti CO2: Ko te Catalyst-a-Sn ka Whakahohe i te Whakangao Ethanol Tino

I roto i te kitenga o te whenua hou, kua whakawhanakehia e nga kaiputaiao he whakakorikori i runga i te tine e whai mana ana ki te whakaputa tika i te waihano ma te whakahekenga o te waro hauhaa. He tohu tenei mo te ahunga whakamua nui i roto i te waahanga o te hangarau pūngao whakahou me te oati nui i roto i nga mahi ki te whakaiti i nga tukunga CO2.

Ko te tauhohenga whakaheke CO2 hiko (CO2RR) he tikanga tino rapuhia mo te huri i te waro hauhautanga ki te waro-wao. Ko te hanga wahie wai, penei i te ethanol, he mea tino hiahia na te nui o te kaha o te kaha me te ngawari o te rokiroki. Heoi, ko te raweke o te ara hononga CC he wero nui, he whakararu i te ahunga whakamua i tenei wahanga.

Led by Profs. Ko Tao Zhang raua ko Yanqiang Huang mai i te Dalian Institute of Chemical Physics (DICP) o te Hainamana Academy of Sciences (CAS), he roopu rangahau kua tino angitu i roto i tenei waahanga. Kua whakawhanakehia e ratou he whakakorikori Sn e kiia nei ko SnS2@Sn1-O3G, i whakaatu i te tino pai ki te huri i te CO2 ki te waihano. Na te kaha o te Faradaic ki runga ki te 82.5% i -0.9 VRHE me te kiato o naianei ahuahanga o 17.8 mA/cm2, e whakaatu ana tenei whakakorikori i te kaha nui mo te whakatinanatanga nui.

I hangaia te whakakorikori SnS2@Sn1-O3G na roto i te tauhohenga waiariki o SnBr2 me te tiourea i runga i te pahukahu waro ahu-toru. Kei roto i nga pepa nano o SnS2 me nga ngota Sn kua marara ngota (Sn1-O3G), he mea tino nui mo tana mahi catalytic.

Na roto i te rangahau miihini, i kitea e nga kairangahau ko te waahanga Sn1-O3G o te whakakorikori he mahi nui ki te whakatairanga i te hanganga o nga here CC. Ma te whakauru i nga *CHO me *CO(OH) nga takawaenga, ka ngawari te hono o nga roopu formyl me te bicarbonate, ka puta te hanga waiwaro. I puta mai ano hoki nga tauhohenga kua tapaina i roto i te tohu isotopically ko nga ngota waro i roto i te hua waihano whakamutunga i ahu mai i te waikawa formic me te CO2.

Ko tenei rangahau hou e whakatuwhera ana i nga huarahi hou mo te whakahiato o te waihano me te tuku rautaki whai hua mo te raweke i nga huarahi whakaheke CO2 ki te whakatutuki i nga hua e hiahiatia ana. Kua whakaputaina nga kitenga i roto i te hautaka pūtaiao rongonui a Nature Energy, e whakaatu ana i te pono ki te hiranga o tenei pakaruhanga.

FAQ:

P: He aha te hiranga o te whakakorikori hou i whakawhanakehia?

A: Ma te whakakorikori a-Sn ka taea te whakaputa pai o te waihano na roto i te whakahekenga o te CO2, e whakarato ana i te otinga pai mo te hangarau hiko whakahou.

P: He pehea te mahi a te whakakorikori?

A: Ko te whakakorikori e whakatairanga ana i te hanganga o nga here CC ma te whakauru i nga takawaenga motuhake me te whakahaere i o raatau hononga, ka arahi ki te hanga o te waihano.

P: He aha nga tono ka taea e tenei pakaruhanga?

A: Ko tenei pakaruhanga ka whakatuwhera i nga huarahi hou mo te whakahiatotanga nui o te waihano me te tuku whakaaro ki te raweke i nga huarahi whakaheke CO2 mo nga hua hua e hiahiatia ana.

P: Kei hea e kitea ai etahi atu korero mo te rangahau?

A: Kua whakaputaina nga kitenga rangahau i roto i te hautaka pūtaiao Nature Energy. [Hono ki te hautaka mena kei te waatea]