Ko te Whakanuia Eclipse Ngahuru Hunahia e te Kohu o te Ata me nga Kapua

Ko te ahuatanga whakahirahira e kiia nei ko te "Ring of Fire" i whakapouri i nga hinengaro o nga kaiuru hihiko ahakoa i uhia e te awhi kohu o te kohu o te ata me nga kapua i te Rahoroi, Oketopa 14. Ma te kore e whakapourihia e te whakakitenga o te rangi pouri, ka awhi te hapori o North Bend me nga manuhiri ki te whai waahi ki te ngahau i roto i te whakanui i te rourou ahurei.

I runga i te papamuri o Grant Circle, e noho pai ana i te taha o te Whare Taone, i whakaritea e te taone nui o North Bend tetahi roopu whakamihi a Ring of Fire Revelry Eclipse Block. Ko te huihuinga, ahakoa kua poapohia e nga ahuatanga o te rangi, i kaha ki te mura o te wairua o te hunga i tae atu.

Ko nga whakapaipai karaehe me te hau o te hikaka ki roto i nga huihuinga i te wa e uru ana nga tangata whenua me nga tuuruhi ki nga huihuinga. Ko te roopu poraka he waahi o te hari me te miharo, i reira nga tangata rite te whakaaro i huihui ki te wheako i tenei huihuinga onge o te aorangi. Ko nga korero e pa ana ki nga mea ngaro o te ao i uru ki roto i te mano i a ratou e tatari ana ki te kite i te "Ring of Fire."

Ahakoa kei te huna tonu te tirohanga o te rangi, na te kaha me te hikaka o te hunga i tae mai, i hanga te kotahitanga me te wehi. I harikoa nga manuhiri ki te wheako tahi, te hanga hononga hou me te awhi i te whakamiharo o nga mea kaore e mohiotia.

FAQ:

Q: He aha te ahuatanga o te "Ring of Fire"?

A: Ko te "Ring of Fire" e tohu ana ki te rourou o te ra i te wa e tu ana te Marama ki tona pogee, a he iti ake tona rahi i te Ra. Ko te mutunga mai, karekau te Marama e tino aukati i te Ra, ka puta mai he awenga whakamohio.

P: He aha i huna ai te Ring of Fire ki muri i te kohu me nga kapua?

A: Ko nga ahuatanga o te rangi, penei i te kohu o te ata me nga kapua, ka aukati i te tirohanga ki nga huihuinga o te rangi penei i te whitinga o te ahi. Ka taea e enei ahuatanga taiao te aukati i te tirohanga, engari kaore i te whakaiti i te harikoa me te koa o nga whakanuitanga o te haruru.

Rauemi:

– [Astronomy.com](https://astronomy.com/)