Te Wewete i nga Mea ngaro o Antarctica: Te tirotiro i te paanga o Eddies ki runga i te awa porowhita o Antarctica.

I tenei wiki, i timata tetahi haerenga putaiao nui ki te tirotiro i te ngakau "paheke" o te Antarctic Circumpolar Current (ACC). Ko te ACC, e mohiotia ana ko te au kaha rawa o te ao, he mahi nui ki te whakamarumaru i te whenua hukapapa mai i nga wai mahana. Heoi ano, kua puta ake nga awangawanga i te whakapae a nga kaiputaiao ko nga pupuhi, nga wai e neke haere ana ki te taha o te au, ka noho hei huarahi mo te wera ki te kuhu ki te rohe.

I aratakina e CSIRO me te Australian Antarctic Program Partnership, kua rere mai tetahi roopu putaiao i runga i te waka rangahau CSIRO Investigator ki te tirotiro i enei "kuwaha" ka taea, me te kohikohi raraunga nui kia mohio ai he aha te take i puta ai enei turuturu. I roto i nga wiki e rima e whai ake nei, ka haere whakatetonga te kapa mai i Hobart, ka hora i nga taputapu tirohanga hou, me te whakapau kaha i te karaka i roto i nga huringa 12-haora.

E whakaatu ana te haerenga ki te whakamahi i nga waka tere moana motuhake, ka whakatauira i nga pou wai ki te hohonutanga o te 1000 mita. Ko enei waka rererangi, he mea whakaurunga mai i te kaipuke, he mahi mamao ranei, e whakaatu ana i nga tirohanga mo te hangai uaua o nga ahuatanga pai i roto i te moana. I tua atu, ko te punaha pupuri maanu e kiia ana ko te pupuri roroa, he 35 nga taputapu, ka ine i te tote, te pāmahana, te hāora me te au. Ka mau tenei punaha ki te ngakau o te waahi rangahau mo te 18 marama te roa. Ka whakamahia hoki e te haerenga nga waka rererangi argo, te kawe, te pāmahana me te hohonutanga (CTDs) ki te kohikohi raraunga mo nga momo wai.

I te wa e ruku ana te kaipuke ki roto i nga mea ngaro o te moana, ko tetahi atu waahanga o tenei haerenga pakaruhanga whenua ko te Whakarewa Wai Mata me te Topography Moana (SWOT) amiorangi. I whakawhanakehia tahi e NASA me te tari mokowhiti Wīwī, ka tukuna e te amiorangi te tirohanga o mua mo te tere o te moana me ona inenga teitei. Ko te amiorangi SWOT ka taea e nga kaiputaiao te mataki i nga ahuatanga pai e wehe atu ana i nga putunga nui, e whakaatu ana i nga whakaaro nui ki nga mahi uaua o te moana.

Ko nga paanga o tenei rangahau ka toro atu ki tua atu o te ao o te ao putaiao. I te mimiti haere o te huka o te moana ki te rekoata i nga heke me te hurihanga o te Antarctica, he mea tino nui te maarama ki enei taunekeneke. Ko te hukapapa o te moana te tino parepare, e whakaata ana i te ra me te aukati i te hukapapa whenua kia kore e rewa ki roto i te moana, a, ka kaha te paheketanga o te taumata o te moana o te ao. Na te whai waahi ki te Paris Call for Glaciers and Poles, kua whakaatu a Ahitereiria i tana pono ki te tarai i te huringa o te rangi me te whakatewhatewha i ona paanga ki nga pito tonga rawa o to tatou ao.

FAQ:

Q: He aha te Antarctic Circumpolar Current (ACC)?

A: Ko te ACC te au kaha rawa atu o te ao, e rere ana mai i te rawhiti ki te hauauru huri noa i Antarctica, hei parepare ki nga wai mahana.

Q: He aha nga eddies?

A: Ko nga Eddies kei te huri haere i te wai e neke ana ki te taha o te au.

P: He aha te mea nui ki te whakatewhatewha i te paanga o nga eddies ki te ACC?

A: Ko te whakapae a nga Kairangataiao ka noho pea nga pupuhi hei kuwaha mo te wera ki te kuhu ki te rohe o Antarctica, tera pea ka rewa te hukapapa, ka piki ake te taumata o te moana.

Q: He aha nga taputapu me nga taputapu e whakamahia ana i roto i te haerenga?

A: Kei roto i te haerenga ko te whakamahi i nga riipene riu-moana motuhake, he punaha pupuri maanu, he maanu argo, me te kawe, te pāmahana me te hohonutanga (CTD) ki te kohikohi raraunga mo nga taonga wai.

Q: He aha te hiranga o te amiorangi SWOT?

A: Ko te SWOT amiorangi hou i whakarewahia e whakarato ana i nga inenga teitei o te hihiko o te moana, ka taea e nga kaiputaiao te maataki i nga ahuatanga tino pai kaore i taea te uru atu i mua, ka whai waahi ki te maarama ake ki nga mahi uaua o te moana.