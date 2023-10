Ko nga Kohao Pango Rua Nui Hou i kitea e whakaatu ana i nga hua o te Hukarere o te Ao

He mea whakamiharo te kitenga a nga tohunga whetu i muri mai o te tukinga o te rangi i puta tata ki te kotahi piriona tau ki muri. I roto i te pakarutanga o tenei tukinga, e rua nga tupuni torino, kua kitea he rua pango nanakia. Ko enei taonga nui, e mohiotia ana ko nga kohao pango nui, e noho ana tata ki te 90 miriona tau marama te tawhiti atu i to maatau waahi.

Ko te Telescope Gemini South, kei runga i te maunga o Cerro Pachón i te Chilean Andes, i hurahia tenei punaha rua o nga rua pango i te mea ka kitea te pokapu o te ngaru o te tupuni hanumi, kua tohua ko NGC 7727. Ko te ahua o NGC 7727 he mea tino nui ki nga kaitoro whetu i te mea he tirohanga ki te ahua o to tatou ake tupuni Milky Way i te wa e tukituki ana ki tona tupuni torino tata, Andromeda, tata ki te 4.5 piriona tau. I tenei wa, kei te noho a Andromeda tata ki te 2.5 miriona tau marama te tawhiti atu i to tatou tupuni kainga.

Ko enei rua pango tino nui te ahua kua tutakina i roto i te kanikani orbital, he papatipu tino nui o ia rua. Ko te kohao pango tuatahi he papatipu 154 miriona taima o to tatou ra, ko te rua o nga kohao pango he 6.3 miriona taima o to tatou ra. I tenei wa, ka wehea nga kohao pango e rua ma te 1,600 tau-marama te tawhiti, engari ka roa te wa, ka honoa aaapapa, katahi ka hanumi. Ma tenei whakakotahitanga ka puta he poka pango tino kaha ake, ka whakauru i nga tini huinga o ona tuunga o mua.

Ko te tukanga e arai atu ai ki te whakakotahitanga o enei rua pango ka whakangawaritia e te tukunga o nga ngaru taikaha, ka puta mai i te punaha i te mea ka huri haere nga rua pango tetahi ki tetahi. Ka haria atu e enei ngaru te torohaki koki, ka tata atu nga rua pango ki a raua i roto i nga waa roa. Ka whakatauhia e nga kaitirotiro whetu, tata ki te 250 miriona tau, ka tukituki, ka hanumi nga kohao pango, ka whanau he mea tiretiera behemoth.

Ko te kitenga o enei rua pango tino nui e whakamarama ana i muri mai i nga tukinga tupuni. I nga wahanga tuatahi o te whakakotahitanga, na te kaha o te kaha o te whakataetae mai i nga rua pango ka whakararu i nga hanganga o o ratou tupuni ope, ka rere nga whetu me te puehu mai i o ratou puku. Ko tenei ahuatanga, ka kitea e nga kaitirotiro arorangi, ka puta he huringa o nga ahua o nga tupuni. I roto i te take o NGC 7727, kua noho hei hinonga uaua me te ahuakore, karekau he ringa torino e mohiotia ana i mua i tautuhia ona tupuni.

Ko nga whakaahua i riro mai i te Gemini South Telescope's Gemini Multi-Object Spectrograph (GMOS) e whakaatu ana i te ngangautanga o te ao i roto i te NGC 7727. Ko nga roopu nui o te puehu me te hau, he rite ki te whare pungawerewere ethereal, ka kapi i nga ngakau hanumi o nga tupuni tupuna. I tua atu, ka whakaatu te tupuni i nga rohe marara o te hanga whetū kaha, e kiia nei ko "whetu whetū," ka puta i te wa e tukituki ai nga tupuni hau-hau, ka puta he whetu hou.

I te wa e tipu haere ana a NGC 7727 me te heke haere o te hanga whetu, ka mau te ahua o te ahua o te tupuni elliptical e nohoia ana e nga whetu tawhito. Ka noho ki roto i te kohao pango kotahi, e 160.3 nga wa o to tatou ra. Ko tenei kitenga ahurei ehara i te mea he maarama nui ki nga hua o te hanumi galactic engari e tohu ana hoki i te uaua me te rereketanga o te whenua o te ao e karapoti nei i a tatou.

Pātai Auau

1. He aha nga kohao pango tino nui?

Ko nga kohao pango tino nui he mea tino nui o te rangi e noho ana i nga pokapu o nga tupuni. He tino nui ake i nga kohao pango whetu, a ka nui pea te tini miriona me te piriona taima atu i to tatou ra.

2. He pehea te whakakotahitanga o nga kohao pango?

Ka hanumi nga kohao pango na roto i te tukunga o nga ngaru o te ngaru, ka tata te tata ki a ratau. I te roanga o te wa, ka pirau o raatau orbit, ka puta he tukinga me te whakakotahitanga o muri mai.

3. He aha te mea ka tupu i te wa o te tukinga tupuni?

I te tukinga i waenga i nga tupuni e rua, ka whakararu te kaha o te kaha o nga kohao pango i roto i ia tupuni i nga hanganga o nga tupuni. Ka peia atu nga whetu me te puehu mai i o ratou turanga taketake, ka puta he panonitanga o nga ahua o nga tupuni.

4. He aha te rohe pupuhi whetu?

Ko nga rohe o Starburst he waahi kei roto i nga tupuni ka puta te kaha o te hanga whetu. Ko tenei ahuatanga ka puta mai i te tukinga o nga tupuni hau-nui, e arai atu ana ki te kuhu mai o te hau me te puehu e tika ana mo te hanganga o nga whetu hou.

5. Ka aha te NGC 7727 a muri ake nei?

Ka roa te wa, ka huri te NGC 7727. I te wa e heke haere ana te hanga whetu, ka hangai te tupuni ki te ahua o te ahua o te tupuni elliptic, ka noho rangatira ki nga whetu tawhito. Ka mau tonu tetahi kohao pango tino nui ki tona uho.