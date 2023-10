Ka kitea e nga Kairangataiao nga Taumata teitei o te Helium i Arctic Lava, e kii ana kei te turuturu te Core o Papa

Kua kitea e nga kaiputaiao tetahi kitenga whakahihiri e tohu ana he turuturu i te uho o te whenua. Ko nga taumata teitei o te helium-3 (³He), he wetewete onge, kua kitea i roto i nga rerenga rangitoto e 62 miriona tau te roa ki te Moutere o Baffin i te Moutere o Arctic. Ko tenei kitenga ka whakawero i te whakapono ko te uho o te whenua, he poi rino whakarewa nui kei te pokapū o te ao, he mea kapi, he taratahi.

Ko te tikanga, ³I kitea e ia i roto i nga toka i ahu mai i nga taonga i pupuhihia e te ra i te timatanga o te ao o te ao. I te mea karekau te whenua e whakaputa nui ³He aha te mea iti ka mawhiti ki te mokowhiti na te hihi o te ra, he rereke te kite i nga taumata teitei o tenei momo toka i roto i nga toka i enei ra. Ko te nuinga o ³He-taonga toka kua hoki mai ki te koroka o te Ao.

Ko nga taumata o ³I kitea e ia i roto i nga toka olivine rangitoto o nga Moutere o Baffin i runga ake i ta nga kaiputaiao e whakapono ana ka taea. Ko te koroka o te Ao, e tuku tonu ana i te rangitoto me te ngongo i etahi wahanga o te kirinuku, ka ngaro noa etahi o te ³He i tiakina i te waa. Heoi, ki te eke te nui o ³He i roto i te toka ki runga ake i tetahi rohe, e tohu ana i ahu mai te helium i tetahi atu puna.

Ma tenei kitenga e arai ana nga kairangahau ki te whakaaro ka puta pea te helium i te uho o te whenua. He wero tenei i te maaramatanga o mua ko nga paparanga matua me nga papa o waho o te aorangi, tae atu ki te koroka me te kirinuku, he tino matū me te kore e whakawhiti rauemi i waenga i a raatau. Mena ka pono tenei kitenga, e tohu ana he kaha ake te hihiko o roto o to tatou paraneta i nga whakaaro o mua, me nga huānga e neke ana i waenga i te matua whakarewa me nga wahi toka o te Ao.

Kei te haere tonu etahi atu whakatewhatewha ki te whakatau mena ka mawhiti ano nga huānga i tua atu i te helium mai i te uho o te Ao me te pehea me te wa e heke ai enei huānga ki nga waahanga toka o te ao. Ma tenei rangahau whakamohio whenua e whakamarama ana i te ahua uaua me te hihiko o to tatou aorangi, me te whai waahi ki te whakahou i to maatau mohiotanga ki ona tikanga o roto.

