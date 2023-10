Te Tirohanga Mīharo: Te Helium Leakage mai i te Papa o te Ao I Whakapumautia e nga Toka Puia o Kanata

Kua kitea e nga kaiputaiao te whenua ki te Moutere o Baffin o Kanata, ka kitea he ahua ohorere o te helium, e kiia nei ko te helium-3, kei roto i nga toka puia. Ko tenei kitenga e whakaatu ana i te kaha o te rehu o te hau rangatira mai i te uho o te whenua mo nga mano tau. He mea whakamiharo, i kitea ano e te roopu rangahau te noho o te helium-4 i roto i nga tauira toka kotahi.

Ko te Helium-3 me te helium-4 e rua ngotope o te huānga helium, he mea tohu na te maha o nga neutrons i roto i o raatau ngota ngota. Ahakoa te nui o te helium-4 i runga i te whenua me te whakamahia i roto i nga momo tono, he onge noa te helium-3, he hautanga iti noa iho o nga puna helium o te whenua.

Ko enei kitenga whakamiharo ka wero i nga ariā o mua mo te hanga me te tohatoha o te helium-3 ki runga i to maatau ao. Kua roa e whakaponohia ana e nga kaiputaiao ko te ra te puna tuatahi o te helium-3 i runga i te whenua, a, i whakaarohia he iti rawa i te uho o te aorangi. Heoi, ko te kitenga o te helium-3 nui i roto i nga toka puia o te Moutere o Baffin e tohu ana kei te takarohia he mahi rereke.

Ma te ako i te titonga motuhake o te helium i roto i enei toka tawhito, ka taea e nga kaiputaiao te whai matauranga nui ki te hihiko o te papa o te whenua me tona paanga pea ki nga mahi ahuwhenua. Ko te rere haere o te helium-3 mai i te matua ehara i te mea e whakaatu noa ana i te uaua o te hanganga o roto o to tatou ao engari ka whakawhiwhia ano hoki ki nga kairangahau he matapihi nui ki te mohio ki nga mana taketake i hanga i to maatau ao i roto i nga mano tau.

FAQ:

Q: He aha te helium-3?

A: Ko te Helium-3 he wetewete onge, kore-radioactive o te helium me nga protons e rua me tetahi neutron i roto i tana karihi ngota.

Q: He aha te helium-4?

A: Ko te Helium-4 te tino nui me te pumau o te helium, e rua nga protons me nga neutrons e rua i roto i tana karihi ngota.

P: He aha te take i kitea ai te helium-3 i roto i nga toka puia?

A: Ko te noho o te helium-3 i roto i nga toka puia e tautoko ana i te whakapae kei te pakaru mai tenei huānga onge mai i te uho o te Ao, e whakawero ana i nga ariā o mua mo tona tohatoha me te takenga mai o to tatou ao.

P: He aha te mea ka kitea e te rangahau helium-3 i roto i nga toka puia?

A: Ma te ako i te hanganga o te helium i roto i nga toka puia ka taea te whakaatu i nga tirohanga tino nui ki te hihiko o te uho o te whenua me tona awe ki runga i nga tikanga matawhenua. Ka awhina i nga kaiputaiao ki te mohio ake ki nga kaha nana i hanga to tatou aorangi i roto i te waa.