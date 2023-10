Ko nga Whakakitenga Hou e Marama ana ki runga i te Papa o te Ao: Nga Rerenga Helium me te Hanganga Aorangi

Kua kitea e te rangahau o mua tata nei nga tirohanga hou ohorere ki te hanganga o te uho o te whenua me te hanga o te aorangi. Kua kitea e nga kaiputaiao te nui o te momo helium onge, e kiia nei ko te helium-3, i roto i nga toka puia i te Moutere o Baffin o Kanata. E tautoko ana tenei kitenga i te ariā e rere ana te helium mai i te uho o te whenua, he mahi kua mahia mo nga miriona tau.

Kaore i rite ki te helium-4, ka kitea i te whenua, he nui ake te helium-3 i te ao. Koia te take i miharo ai nga kaiputaiao ki te kitea he nui ake te helium-3 i nga korero o mua i nga toka i te Moutere o Baffin. Ko te roopu rangahau, i arahina e Forrest Horton o te Woods Hole Oceanographic Institution, i whakaputa i o raatau kitenga i roto i te retaata Nature.

Ko te kite i nga huānga ka turuturu mai i te uho o te whenua ka kitea he tirohanga nui ki te hanganga me te kukuwhatanga o te ao. Ko tenei kitenga tata nei ka whakakaha ake i tetahi whakapae e kii ana i ahu mai to maatau ao i roto i te nebula solar, he kapua hau me te puehu i hinga na te pahūtanga supernova tata. E whakaponohia ana kei roto i tenei nebula solar he helium-3, no muri mai ka uru ki te hanganga o te Ao.

Hei whakahaere i a raatau rangahau, i haere a Horton me ona hoa mahi ki nga whenua tawhiti me te whakamihi o te Moutere o Baffin i te tau 2018. Ko ta ratou whainga ko te ako i te rangitoto i hū ai e hia miriona tau ki muri i te wehenga o Greenland me Amerika Te Tai Tokerau, ka hanga he papa moana hou. Ma te whakatewhatewha i enei toka, i whai te roopu kia hohonu ake te maarama ki nga mea e mau ana i roto i te uho me te koroka o te Ao.

Ko nga inenga i mahia e nga kairangahau i runga i te Moutere o Baffin i whakaatu i nga taumata ohorere o te helium-3 me te helium-4 i whakaritea ki nga rangahau o mua. He mea whakamiharo, he rereke nga inenga i waenga i nga tauira i kohia. I kii a Horton i te wheako o te ako i nga toka ko te hura i nga taonga putaiao, i te mea he nui te olivine kanapa, e kiia nei ko te peridot.

Ko te hiranga o tenei kitenga kei te tauwehenga o te helium-3 ki te helium-4. Ahakoa he kotahi noa te ngota helium-3 mo ia miriona ngota helium-4, i ine te roopu rangahau mo te 10 miriona ngota helium-3 mo ia karamu o nga tioata olivine. E tohu ana tenei ko nga hau i tuku iho mai i te nebula solar i te wa o te hanganga o te punaha solar he pai ake te tiaki i roto i te Ao i te mea i whakaponohia i mua.

I te katoa, he whakamarama hou tenei rangahau mo te mahanga o te helium mai i te uho o te whenua, me te tuku tirohanga nui ki te hitori me te hanganga o to tatou ao. E whakaatu ana te rangahau i te hiranga o te tirotiro i nga waahi mamao, penei i te Moutere o Baffin, ki te whakatuwhera i nga mea ngaro i roto i te hohonutanga o te whenua.

Nga Ui Auau (FAQ)

He aha te helium-3?

Ko te Helium-3 he putanga onge o te helium, he huānga e mohiotia ana mo tona whakamahinga i roto i nga poihau. Kaore i rite ki te helium-4, he nui i runga i te whenua, he nui ake te kitea o te helium-3 ki waho.

I pehea te mutunga o te helium-3 ki nga toka i te Moutere o Baffin?

Ko te noho o te helium-3 i roto i nga toka i te Moutere o Baffin ka taea te hoki mai ki te hanganga o to tatou punaha solar. E whakaponohia ana i ahu mai te helium-3 i te nebula solar, he kapua hau me te puehu i hinga, ka hanga i nga aorangi, tae atu ki te whenua.

He aha ta tenei kitenga e whakaatu ana mo te uho o te whenua?

Ko te kitenga o te helium-3 e turuturu mai ana i te uho o te whenua ka homai he tirohanga nui ki te hanganga me te kukuwhatanga o to tatou ao. E tautoko ana i te whakapae he haurehu kei roto i te uho o te Ao i tuku iho mai i te nebula solar, e whakamarama ana i nga mahi i hanga ai to tatou aorangi i roto i nga miriona tau.

He aha te take nui o te Moutere o Baffin mo tenei rangahau?

Ko te Moutere o Baffin, kei te rohe o Nunavut o Kanata, e tuku ana i nga ahuatanga matawhenua ahurei me nga rerenga rangitoto e whakaatu ana i nga whakaaro nui ki te hanganga o te Ao. Ko te taiao mamao me te parakore o te motu ka taea e nga kaiputaiao te ako i nga toka me nga kohuke kare tonu i pa, e taea ai nga kitenga hou mo te hitori o to tatou ao.