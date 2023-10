Kua kitea e tetahi rangahau tata nei kei roto i te hau o te Ao nga matūriki whakarewa marara mai i nga tinana takirirangi kua tahuna me nga amiorangi, he raru ka kino ake na te pikinga o nga whakarewanga mokowhiti me nga kahui wheturangi. Na te piki haere o te maha o nga amiorangi i roto i te orbit, otira na nga kamupene motuhake penei i a SpaceX e hanga ana i nga kahui whetū nui o nga amiorangi whakawhitiwhiti, kua nui te kohinga o nga konganuku iti i te hau.

Ko te kaituhi matua o te rangahau, a Daniel Murphy mai i te National Oceanic and Atmospheric Administration's Chemical Sciences Laboratory, e whakaatu ana i te hiahia kia mohio ki nga paanga pea o enei matūriki whakarewa ki te taiao me te hauora o te tangata i te mea ka tere te tipu o te ahumahi rererangi. Ahakoa karekau he taunakitanga i tenei wa e whakaatu ana he paanga tika ki te tangata, ko te maaharahara kei runga i nga paanga pea ki te hau o te whenua, ina koa ki te papa o te ao.

Ko tetahi o nga awangawanga ko te noho mai o nga konganuku i roto i te stratosphere ka whakarereke i ona ahuatanga, ka pa ki te paparanga ozone me etahi atu tukanga. I kitea e nga kairangahau nga konganuku penei i te niobium, te parahi, te lithium, me te konumohe i roto i te hau, tera pea i ahu mai i te toka wera me nga toenga amiorangi. I kitea tenei ma te whakamahi i tetahi rererangi rangahau NASA kua oti rawa atu me tetahi taputapu hiirorohiko e tātari ana i nga huānga hau.

Ko te nuinga o nga konganuku kei runga ake i nga rohe polar o Papa, ahakoa kua kitea nga tohu e tata ana ki te equator. E ai ki te rangahau, ahakoa ka taea e nga meteors te tuku konganuku ki roto i te hau, he mea nui te rereketanga o te papatipu i waenga i nga takirirangi me nga amiorangi ki nga meteors. E hia rau taranata o nga konganuku ka tukuna e te takirirangi me te peetari te whakamararatanga, engari ko nga meteors anake te tuku micrograms.

Ko nga paanga pea o enei matūriki konganuku ki runga i te rauwiringa kaiao o Papatuanuku kei te noho marama tonu. Heoi, ko te rangahau e whakaatu ana i te kore o nga rangahau o mua i tenei waahanga, me te whakanui i te hiranga o te ako i nga paanga mo te wa roa me nga hua o te ao. He mea nui ki te whakatika wawe i tenei take kia mohio ai koe ki nga paanga o te tipu tere o te ahumahi rererangi mo to tatou taiao me te ao katoa.

Rauemi:

– Te Karere

– CHANDAN KHANNA/AFP na Getty Images