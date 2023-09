Whakaritea mo nga Ru whenua: He aha e hiahia ana koe ki te mohio

whakarāpopototanga:

Ka puta ohorere te ru, ka nui te kino me te mate. Ahakoa ko etahi o nga waahi o Amerika kei te nui ake te tupono mo te ru, he mea nui kia noho rite nga tangata katoa. Ko tenei tuhinga he tirohanga whanui mo te whakarite ruri me nga mahi nui hei whakaiti i te paanga o te ru.

Ka taea te rū whenua ki nga waahi katoa, a, ko etahi waahi o te United States, tae atu ki Alaska, California, Hawaii, Oregon, Puerto Rico, Washington, me te riu o te awa o Mississippi, ka kiia he rohe morearea ake. Heoi, he mea nui kia noho rite nga tangata takitahi o nga waahi katoa mo te tupono ka puta he ru.

Ko tetahi o nga mahi tuatahi i roto i te whakarite rū whenua ko te hanga mahere ohorere. Kei roto i tenei ko te tautuhi i nga waahi haumaru i to kaainga, i to waahi mahi ranei, ka taea e koe te whakamarumaru i te wa o te ru. Whakaakohia koe me to whanau ki nga mea hei mahi i te wa o te ru, penei i te "Maturuturu, Uwhi, Ka mau ki runga," ko te tuku iho ki te whenua, te kimi hipoki i raro i tetahi taputapu pakari, me te pupuri kia mutu te ru.

He mea nui ano kia noho noa mai he kete ohorere. Me uru ki roto i tenei kete nga taonga tino nui penei i te wai, te kai kore e pirau, te kete awhina tuatahi, nga rama rama, nga pākahiko, me te reo irirangi hiko. I tua atu, whakaarohia te tiaki i nga taonga taimaha me nga taonga ka taka pea ka whara i te wa o te ru.

Tirotirohia to whare i ia wa mo nga whakaraeraetanga o te hanganga ka noho kino i te wa o te ru, penei i nga kapiti o nga pakitara, i nga turanga ranei. Rapua he tohutohu ngaio ki te whakapae koe he take hanganga.

Ka mutu, kia mohio koe mo nga mahi rū whenua i to rohe. Whakamahia nga rauemi penei i nga purongo o te rohe, nga paetukutuku tirotiro rū whenua, me nga tono waea pūkoro kia whiwhi whakamohiotanga me nga matohi. Kia mohio koe ki nga huarahi whakatahi me nga piringa ohorere i to hapori.

Hei whakamutunga, he mea tino nui te noho rite mo te rū whenua ahakoa kei hea koe e noho ana. Ma te hanga mahere ohorere, te whakahiato kete whawhati tata, te whakamarumaru i to taiao, me te noho mohio, ka taea e koe te whakaiti i te paanga o te ru me te tiaki i a koe me o hoa aroha.

Nga wehewehe:

– Te rū whenua: he wiriwiri ohorere me te kaha o te whenua, he maha nga wa i puta mai i nga nekehanga o nga papa tectonic i raro i te mata o Papa.

– Mahere ohorere: he huinga aratohu me nga tikanga hei whai i te wa ohorere.

– Kete ohorere: he kohinga o nga rawa me nga rawa e hiahiatia ana i te wa ohorere.

– Nga huarahi whakatahi: nga huarahi kua whakaritea i mua hei whakamahi mo te wehe haumaru i tetahi waahi i te wa ohorere.

Rauemi:

– “Te whakarite mo te ru.” Te Tari Whakahaere ohorere a Federal.