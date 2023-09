Ko te Ultra-Dense Oddball Exoplanet Gliese 367 b

Ko te kitenga o nga exoplanets kua hohonu ake to maatau mohiotanga ki te ao me te whakawero i o maatau ariā mo te hanga aorangi. I roto i te maha o nga exoplanets kua tohua, ko Gliese 367 b, e mohiotia ana ko Tahay, e tu mai ana hei oddball. Kua whakarōpūhia hei aorangi Ultrashort Period (USP) na te poto o te waa orbital mo te 7.7 haora anake. Ko te mea tino whakahihiri a Gliese 367 b ko tana hanganga tino-nui, he tata ki te rua te kiato o te Ao.

Ko Elisa Goffo, te kaituhi matua o te rangahau tata nei i whakahaeretia i te Whare Wananga o Turin, e whakataurite ana i a Gliese 367 b ki tetahi aorangi rite ki te Ao me tona koroka toka i tangohia. E tohu ana tenei he rino te ao. Ko te rangahau, i tapaina ko “Kamupene mo te Kiato Tino-Tiketike, Waa-Poro-Poto-Iraro GJ 367 b: Te kitenga o etahi atu Aorangi Papatipu Iti e rua i nga ra 11.5 me te 34,” ehara i te mea he para noa nga inenga o te papatipu o Gliese 367 b me te papatipu. radius engari e whakaatu ana i te noho mai o nga aorangi teina e rua.

Ko te kitenga o Gliese 367 b i mahia ma te whakamahi i nga raraunga mai i te Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) i te tau 2021. Heoi, i whakamahia e te rangahau tata nei te High-Accuracy Radial Velocity Planet Searcher (HARPS) spectrograph i te European Southern Observatory ki te tiki i nga inenga tino tika. . I kitea e nga kairangahau ko Gliese 367 b he 70 paihēneti o Papatūānuku, ā, he 63 ōrau te papatipu o Papatūānuku, e rua te mātotoru ki tō tātou aorangi.

Ko te kiato rereke o Gliese 367 b e tohu ana koinei pea te uho o te aorangi nui ake, kua ngaro tona koroka toka na te aitua kino, na te tukinga ki etahi atu aorangi i te wa o tona hanganga. Ko tetahi atu mea pea ko Gliese 367 b te toenga o te hau nui i heke tata ki tana whetu, na reira ka tangohia atu te hau.

I kitea ano e te rangahau te noho o etahi atu aorangi e rua i roto i te punaha, a Gliese 367 c me d, e tautoko ana i te whakaaro he maha nga aorangi Ultrashort Period i roto i nga punaha me nga aorangi maha. Ko enei aorangi hoa, ahakoa e huri tata ana ki te whetu penei i a Gliese 367 b, he iti ake te papatipu. Ko te noho mai o nga aorangi tuakana he tohu nui mo te maarama ki te hangahanga o Gliese 367 b.

Ko nga rangahau i whakahaerehia e Goffo me ona hoa mahi e whai waahi ana ki o maatau mohiotanga mo nga exoplanets me nga momo momo titonga aorangi e kitea ana i te ao. Ko nga kitenga o tenei rangahau ka whai paanga ki to maatau mohio ki te hanganga aorangi me nga ahuatanga o te hanganga i puta mai ai te aorangi oddball ultra-dense Gliese 367 b.

