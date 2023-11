Te Ao Ataahua o Exoplanets: Te Whakakitenga i nga Mea ngaro o LTT 1445 Ac

Kua kitea e nga kaiputaiao he kitenga whenua i roto i te ao o nga exoplanets, e hura ana i nga tirohanga hou mo LTT 1445 Ac, te aorangi-a-nuku e tata ana ki to tatou punaha solar. He nui ake te papatipu 1.37 ki to Papa me te radius 1.07 te rahi ake, ka mau tenei tinana tiretiera ki nga kairangahau me nga kaititiro whetu.

Ki te mohio ki nga ahuatanga o te LTT 1445 Ac, i tirotirohia e nga kaiputaiao ana raraunga whakawhiti me te tere o te torotoro. Ko nga raraunga whakawhiti, he tawhā nui ki te rangahau aorangi, ka taea e nga kaiputaiao te kimi i te radius o te exoplanet. I te wa e haere ana te aorangi i mua i tana whetu matua, ka kitea e te telescopes te hekenga rangitahi o te kanapa o te whetu. Ko te hōhonutanga me te roa o te rangiruatanga he tohu nui mo te rahi o te ao.

He rerekee, ka inehia e te tere o te radial te awenga a LTT 1445 Ac. Ma tenei tikanga ka taea e nga kaiputaiao te ine i te papatipu o te aorangi ma te ako i te awe o te wiri ki te whetu. Ko nga huringa o te hihinga marama o te whetu, na te kume a te ao, e whakaatu ana i nga korero tino nui mo tona taumaha.

Ma te whakauru i nga raraunga whakawhiti me nga inenga tere radial, ka taea e nga kaiputaiao te peita i tetahi pikitia matawhānui o nga exoplanets. Ko te takirua o enei tikanga ka whakanui ake i te tika engari ka whakanui ano i to maatau mohiotanga ki nga tinana rangi tawhiti.

FAQ:

Q: He aha te raraunga whakawhiti?

A: Ko te raraunga whakawhiti e tohu ana ki te ataruatanga o te wherikotanga o te whetū i puta mai i te aorangi i a ia e huri ana i mua.

P: He pëhea te tere radial ki te whakatau i te papatipu o te aorangi?

A: Ma te tere irirangi ka taea e nga kaiputaiao te ine i te awe o te aorangi ki runga i tana whetu matua, kia taea ai e ratou te tatau te papatipu o te aorangi.

Q: He aha te mea nui o LTT 1445 Ac?

A: Ko te LTT 1445 Ac te aorangi-a-nuku e tino mohio ana ki to tatou punaha solar, na te mea he kaupapa whakamihiharo mo te ako ma nga kaiputaiao.