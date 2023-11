Nga Horizons Hou i roto i te Whakawhitiwhiti Mokowhiti: Kua Whakawhanuihia e NASA nga Whakawhitiwhiti Whakawhitiwhiti

By

Kei te huri te NASA ki te whakawhitiwhiti korero mokowhiti me tana whakatutukitanga hou i roto i te hangarau whakawhitiwhiti whakaaro. I roto i tetahi mahi whakahirahira, i pai te tuku raraunga a te tari ma te whakamahi i te laser infrared tata-whakawaeherehia me nga raraunga whakamatautau, e tohu ana i te whakaaturanga tawhiti rawa atu o tenei hangarau. Mai i te tawhiti tata ki te 10 miriona maero te tawhiti, ko te whakamatautauranga Deep Space Optical Communications (DSOC) a NASA i whakakorikori i nga raraunga ki te Telescope Hale i Caltech's Palomar Observatory i California. Ko tenei whakatutukitanga whakamiharo i tua atu i te tawhiti i waenga i a Papa me te Marama ma te 40 tauwehe.

Ka kiia ko te "marama tuatahi," ko tenei angitu nui he kohatu hikoi ki te ahu whakamua i nga kaha tuku raraunga puta noa i te punaha solar. Ko Trudy Kortes, te kaiwhakahaere o nga Whakaaturanga Hangarau i te Tari Matua o NASA, i whakanui i te hiranga o tenei tohu. Ko te whakaaro a Kortes te kaha o nga whakawhitiwhiti korero-raraunga teitei ake ka taea te tuku i nga korero putaiao, nga whakaahua whakamarama teitei, tae atu ki te whakaata ataata. Ko tenei ahunga whakamua e whakatakoto ana i te waahi mo te pekenga nui a te tangata e whai ake nei: te torotoro haere i Mars.

Ko te whakatairite i nga whakawhitiwhiti korero whatu ki te neke mai i nga raina waea tawhito ki te muka whatu, ka whakaatu a NASA i te kaha nui o tenei hangarau. Ma te whakamahi i nga whakawhitiwhiti korero whatu, ka nui ake te kaha o nga punaha reo irirangi hou e whakamahia ana e nga waka mokowhiti ma te 10 ki te 100 nga wa.

Ko te whakamatautau DSOC ko te whakaaturanga tuatahi a NASA mo nga whakawhitiwhitinga whatu i tua atu o te Marama. Kei roto ko te kaiwhakawhiti laser rererangi, te kaiwhakawhiti laser whenua, me te kaiwhiwhi laser whenua. I whakauruhia ki roto i te waka mokowhiti Psyche a NASA, i timata i tana kaupapa ki te ako i te asteroid asteroid Psyche 16 i te Oketopa 13, i tutuki i te punaha DSOC tenei tohu whakamiharo i te wahanga tuatahi o tana misioni rua-wahanga.

Ko te tukunga angitu o te hangarau whakawhitiwhiti whatu e tata atu ana ki te wetewete i nga mea ngaro o te ao. Ma te kaha ake o te tuku raraunga, ka taea e nga miihana mokowhiti te tuku te maha o nga korero, e taea ai nga kitenga o te whenua me te whakatairanga i te whainga a te tangata ki te torotoro i nga mea e kore e mohiotia.

Nga Ui Auau (FAQ)

He aha te whakawhitiwhiti whatu?

Ko nga whakawhitiwhitinga orotika, e mohiotia ana ko te whakawhitiwhiti laser, he hangarau e whakamahi ana i nga kurupae laser hei tuku raraunga hei utu mo nga ngaru irirangi tuku iho. Ma te whakamahi i te rama taiaho, ka tukuna e nga whakawhitiwhiti korero whatu nga reiti tuku raraunga teitei ake me te kaha ake o te kaha ki te whakataurite ki nga punaha reo irirangi tuku iho.

He pehea te whai hua o nga korero mokowhiti mo nga miihana mokowhiti?

Ko te hangarau whakawhitiwhiti orotika ka tino whakapai ake i nga kaha tuku raraunga i roto i nga miihana mokowhiti. Ka taea e ia nga whakawhitiwhiti korero-raraunga teitei ake, e taea ai te tuku korero putaiao, nga whakaahua whakamarama teitei, tae atu ki te tarere ataata mai i nga waahi tawhiti. He mea nui tenei ahunga whakamua mo nga mahi torotoro mokowhiti a muri ake nei, penei i te tuku tangata ki Mars.

He aha te hiranga o te whakamatautau DSOC a NASA?

Ko te whakamatautau a NASA Deep Space Optical Communications (DSOC) he tino whakatutukitanga i roto i nga korero mokowhiti. Koia te whakaaturanga tuatahi o nga whakawhitiwhiti korero i tua atu o te Marama, e whakaatu ana i te kaha o te hangarau laser ki te tuku raraunga i nga tawhiti tawhiti. Ko te angitu o te whakamatautau DSOC ka whakatuwhera i nga huarahi hou mo te whakarei ake i te tuku raraunga me te kaha whakawhitiwhiti korero i roto i nga miihana mokowhiti kei te heke mai.