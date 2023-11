Ka whiwhi te EARTH i te Karere mokowhiti hohonu i te whenua ma te Whakawhitiwhiti Taiaho

By

Kua whakapā atu a Papatūānuku ki te ātea hōhonu i roto i te whakatutukitanga o te whenua mō ngā whakawhitinga kōrero ā-wātea. Ko te waka mokowhiti Psyche a NASA, he punaha korero matakite whakamatautau, kua angitu te tuku karere ki te Ao mai i te tata ki te 10 miriona maero te tawhiti, he 40 taima te tawhiti i waenga i te whenua me te marama. Ko tenei tohu nui e tohu ana i te whakaaturanga tino tawhiti rawa atu o nga whakawhitiwhitinga whatu.

Ko te whainga matua o te whakamatautau a NASA Deep Space Optical Communications (DSOC) ko te whakarato i nga misioni mokowhiti a meake nei me te kaha ki te tuku raraunga i nga reiti teitei ake. Ma te whakamahi i nga lasers tata-infrared, e whai ana a DSOC ki te whakatutuki i nga reiti tuku raraunga 10 ki te 100 nga wa nui atu i nga punaha reo irirangi o naianei e whakamahia ana i roto i nga waka rererangi. Ma te whakamahi i te rama-a-pokarere ka taea te nui ake o nga ngaru kiato, e taea ai e nga teihana whenua te nui ake o nga raraunga.

Ko te whakamatautau angitu i uru tetahi kaitirotiro ki te tuku i te kurupae laser ki te rangi, i riro mai i te waka mokowhiti Psyche hei tohutoro tohu. Ka whakahokia e te waka atea tana laser ki te whenua. Ko te tohu, he matūriki marama e kiia nei ko nga whakaahua, he mea wetewetehia e tetahi kaitirotiro i te rohe o San Diego. Ahakoa te roa o te 50 hēkona te roa o nga whakaahua infrared tata ki te haere mai i te Psyche ki te whenua i te wa o te whakamatautau, i tona tawhiti tawhiti rawa atu, e 20 meneti pea te roa o te haerenga.

Ko tenei pakaruhanga i roto i te whakawhitiwhiti korero laser e whakatuwhera ana i nga huarahi hou mo nga misioni mokowhiti a meake nei. Ka taea e te waka mokowhiti te tuku whakaahua o te kounga teitei me te tuku ataata i te waa tuuturu mai i te waahi hohonu. Kei roto i te tirohanga a NASA te whakamahi i nga whakawhitiwhitinga matakite hei whakarato i nga kairangirangi i Mars ki te kaha ki te korero ma te ataata. Ko te angitu o DSOC e para ana i te huarahi mo te nui ake o nga raraunga kei te heke mai mo te torotoro mokowhiti.

FAQ:

Q: He aha te kaupapa matua o te whakamatautau DSOC a NASA?

A: Ko te kaupapa matua ko te whakarato i nga miihini NASA a meake nei me nga taputapu ki te tuku raraunga i nga reiti teitei ake.

P: Me pehea te whakamarama o te rama-infrared i runga ake i nga reiti tuku raraunga?

A: Ko te rama-a-pokarere ka taea te whakakii i nga raraunga ki nga ngaru kaha ake, ka taea e nga teihana whenua te whiwhi raraunga ake.

Q: He aha te hiranga o te whakamatautau i tata nei?

A: Ko te whakamatautau tata nei i tohu i te wa tuatahi i whakaatuhia ai te whakawhitiwhiti korero i tua atu o te marama.

P: He aha nga tono ka taea e tenei hangarau pakaruhanga?

A: Ka taea e tenei pakaruhanga te tuku i nga whakaahua o te kounga teitei, tae atu ki te ataata-a-waa mai i te waahi hohonu.