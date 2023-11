He Painga Hou i roto i te Whakawhitiwhiti Whakawhitiwhiti: Laser i Tukua mai i te Mokowhiti a Psyche

By

I roto i te whakatutukitanga o te whenua, kua tutuki i te National Aeronautics and Space Administration (NASA) tetahi mea kaore ano i mahia i mua i te waahi o te whakawhitiwhiti korero mokowhiti. I angitu ratou ki te tarai i te laser mai i te waka mokowhiti Psyche, tata ki te 10 miriona maero te tawhiti atu i te whenua, ki te tonga o California. Ko tenei huihuinga nui e tohu ana i tetahi huarahi nui ki te ahu whakamua ki te torotoro mokowhiti, otira e pa ana ki nga mahi a muri ake nei ki Mars.

Ko te kaupapa Deep Space Optical Communications (DSOC) a NASA te kawenga mo te tuku i te taiaho infrared kua whakawaeheretia me nga raraunga whakamatautau puta noa i te tawhiti nui i roto noa i te 50 hēkona. I tukuna te taiaho mai i te waka mokowhiti Psyche kore tangata, i whakarewahia i te marama o Oketopa, a kei te haere i tenei wa ki te tirotiro i tetahi kometa kua whakakiia ki te whakarewa i roto i te whitiki asteroid i waenga o Mars me Jupiter. I whakawhiwhia te laser e te Telescope Hale i te Caltech's Palomar Observatory, na te mea ko te whakaaturanga tino tawhiti rawa atu o nga whakawhitiwhitinga whatu kua tutuki.

Ko te Kaiwhakahaere o nga Whakaaturanga Hangarau i NASA, a Trudy Kortes, i whakanui i te hiranga o tenei whakatutukitanga hei para i te huarahi mo te torotoro mokowhiti hohonu. Ma te whakatutuki i tenei "marama tuatahi," kei te anga whakamua nga kaiputaiao me nga miihini ki te whakawhanake i nga whakawhitiwhitinga reiti-raraunga teitei e taea ai te tuku korero putaiao, nga whakaahua whakamarama-nui, me te whakaata ataata. He mea nui enei ahunga whakamua i te wa e anga ana a NASA ki te tuku tangata ki Mars, e kiia ana ko te pekenga nui o te tangata.

Ahakoa i haere te kurupae laser i te tawhiti whakamiharo, he mea nui kia mohio koe ehara tenei i te korero whakawhiti whenua. Ahakoa nga wawata pakiwaitara pūtaiao, karekau he hononga ki te tangata ke i te wa o tenei huihuinga o mua.

FAQ:

Q: Kia pehea te tawhiti i haere ai te kurupae laser a NASA?

A: I tukuna te kurupae laser mai i te waka mokowhiti Psyche, kei te 10 miriona maero te tawhiti atu i te whenua, ki te tonga o California.

Q: He aha te kaupapa o te kaupapa Deep Space Optical Communications (DSOC)?

A: Ko te kaupapa DSOC e whai ana ki te whakawhanake i nga whakawhitiwhitinga whatu tere-tere mo te torotoro mokowhiti, e taea ai te tuku i te nui o nga raraunga i waenga i te whenua me te waka mokowhiti.

P: He aha te hiranga o tenei whakatutukitanga?

A: Ko tenei whakatutukitanga he tohu nui ki te whakarei ake i nga kaha korero mokowhiti, he mea tino nui mo nga mahi a muri ake nei ki Mars me etahi atu mahi torotoro mokowhiti.