Ko nga Akoranga Hou e kii ana ka taea e Venus onamata te tautoko i te oranga moroiti

He rangahau tata nei i whakaputaina i roto i te hautaka Nature Astronomy kua kitea ko Venus, e kiia ana ko te aorangi tuahine o te Ao, kua pa ki nga mahi tectonic i nga piriona tau ki muri. E ai ki te rangahau ko Venus o nehe te waahi noho mo te oranga moroiti na enei mahi tectonic. I arotahi te rangahau ki te pereti tectonics, he ariā putaiao e whakamarama ana i te wehewehenga o te anga o waho o te whenua ki nga waahanga nui e kiia nei ko te pereti tectonic. Ma tenei mahi ka puta mai nga moana, nga whenua me nga maunga, e whai waahi nui ana ki te whakatipu i te ora i runga i to tatou ao.

Ko nga kitenga e tohu ana ko Venus me te whenua he ahua kee atu i te mea i whakaponohia i mua, i te mea e mahi ana nga aorangi e rua me te ahua rite o te tectonics. Ko Matthew Weller, te kaituhi matua o te rangahau mai i te Lunar and Planetary Institute i Houston, i kii, "e rua pea nga aorangi i te wa kotahi i roto i te punaha solar kotahi e mahi ana i roto i te tikanga tectonic plate - he rite tonu te ahua o te tectonics i whakaaetia. no te ora ta tatou e ite nei i nia i te fenua i teie mahana.”

Heoi, ka kite nga kairangahau ka mutu te pereti tectonics i Venus i muri i te ngaronga o te wai o te ao me te wera me te matotoru o te hau. Ko tenei mahi ka pau pea nga kai e tika ana mo nga nekehanga tectonic. He ōrite te rahi, te papatipu, te kiato, me te rōrahi o Venus me te Ao, engari ko Venus te mea iti rawa i te maarama i roto i nga aorangi whenua.

E whakaatu ana te rangahau i te hiahia ki te tuhura i nga tikanga i puta ai te hanganga o te hau o Venus, he mea tito te nuinga o te hauota me te hauota. Ko nga tauira rorohiko e whakatairite ana i te hau o Venusian o naianei ki te pereti tectonics moata e whakaatu ana ko enei nekehanga hiko moata anake ka taea te whakamarama i te hanganga o te hau me te pehanga mata o Venus.

Ko te whakapae a nga Kairangahau kua huri pea a Venus mai i te iti o te nekehanga tectonic ki tana tauira taupoki e mau tonu ana. I roto i tenei tauira, he pereti kotahi te mata o te ao me te iti o te nekehanga ki te tuku hau ki te hau. Ko Alexander Evans, he kaituhi-tahi o te rangahau mai i te Whare Wananga o Brown, e kii ana ka huri pea nga aorangi ki roto, ki waho atu i nga ahuatanga hangahanga rereke, e arai atu ana ki nga rereketanga o te noho.

Ko te torotoro haere ake o Venus, penei i te misioni DAVINCI e haere ake nei na NASA, e tika ana kia nui ake nga korero mo te hitori o te ao me te whakau i nga kitenga o te rangahau. Kei te whai ano nga kairangahau ki te hura i te ngaronga o Venus i ona pereti tectonics.

Nga Ui Auau (FAQ)

Q: He aha te pereti tectonics?

A: Ko te pereti tectonics he ariā putaiao e whakaatu ana i te wehewehenga o te anga o waho o Papatuanuku ki nga wahanga nui e kiia nei ko te pereti tectonic, e rewa ana i runga i te koroka o te aorangi. Ko enei papa e puta ake ai nga ahuatanga o te whenua penei i nga moana, nga whenua, me nga maunga.

P: I tautokohia pea e Venus te oranga moroiti i mua?

A: E ai ki te rangahau tata nei i kaha a Venus o mua ki te tautoko i te oranga moroiti i nga piriona tau ki muri, na nga mahi tectonic. Heoi ano, ka mutu nga mahi aahua pereti i Venus i muri i te ngaronga o te wai, ka wera rawa, ka matotoru hoki te hau.

P: He pehea te whakataurite a Venus ki te Ao?

A: He rite te rahi, te papatipu, te kiato, me te rōrahi o Venus me te Ao. Heoi ano, ko Venus te mea iti rawa te maarama i waenga i nga aorangi whenua.

P: Ka pehea te paanga o nga kitenga i to maatau mohiotanga ki nga aorangi nohoia?

A: E kii ana te rangahau ka huri pea nga aorangi ki roto, ki waho atu i nga ahuatanga hangahanga rereke, tera pea ka awe i to raatau noho. E whakaatu ana tenei i te hiahia ki te whai whakaaro ki nga rereketanga o te noho noho, kaua ki te whakaaro ka noho tonu nga aorangi.

Q: He aha te misioni DAVINCI e haere ake nei na NASA?

A: Ko te kaupapa DAVINCI (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging) na NASA e whai ana ki te torotoro i a Venus me te whakaatu i nga whakaaro mo tona hau me te hitori o te whenua.