Te Awenga o Stellar Dynamics ki Galactic Habitability Explored

Ko nga rangahau o tata nei mo te kukuwhatanga o nga tupuni kua whakamarama i te hiranga o te whai whakaaro ki nga hihiritanga whetu i te wa e tuhura ana i te noho a te tupuni. I roto i te tauira whaihanga N-tinana o te Milky Way, kua rukuhia e nga kairangahau te kukuwhatanga o te ao o nga awhiowhio whetu me ona paanga ki nga taonga e pa ana ki te noho.

Ko te whaihanga, e 10 piriona tau te roa, e tohu ana e kore e taea te whakakore i nga hekenga radial o nga waahanga whetu, ahakoa i roto i te tauira axissymmetric ahua ngawari me nga taumata whakawera hihiri. Ko te mutunga mai, ko te tohatoha o te wahanga whetu ki waho o te tupuni ka whai waahi ki te whakakii i enei rohe ki nga punaha noho.

Ko te mea whakamiharo, ehara i te mea he iti noa te taiao noho ki nga rohe kei tua atu i te radius tupuni o te Ra. Ko nga tutaki tata i waenga i nga whetu ka puta engari kaore e tino whakaheke i te kaha o te noho. Ko nga whetu e huri ana mai i te porowhita kore ki te pumau tata porohita ka heke ki waho ka tau ki roto i te rohe whanui o te ra.

Ko te rangahau ano e whakaatu ana i te hiranga o te ranu radial, otira ki te rohe e tata ana ki te 3 ki te 12 kiroparsec mai i te pokapu galactic. Ko tenei ranu ka whakapouri i nga rohe tikanga o te Rohe Nohoa Galactic, te rohe e whakapono ana ka tautoko nga punaha noho. Ko te taupori tuturu o nga whetu i te takiwa o Solar ka ahu mai i tenei rohe ranu radial, me te nuinga i ahu mai i nga rohe o roto o te tupuni.

I a tatou e whakaaro ana ki te nohonga o te punaha Solar i roto i te horopaki o te Milky Way, ka kitea ko to tatou takiwa aorangi ka kiia he ahua noa. I heke te punaha Solar ki waho mai i nga rohe o roto o te Disk, he nui te whakarewatanga, a kei te pupuri tonu i te omi porohita. No reira, kaore e taea te whakatau i nga rohenga o te Rohe Whakanohoia Galactic mo tetahi wa motuhake na te ranu tonu me te heke o nga waahanga whetu.

FAQ:

P: He aha te Rohe Nohoa Galactic?

A: Ko te Rohe Nohoa Galactic e tohu ana ki te rohe kei roto i te tupuni e tika ana mo te puta me te oranga o te oranga.

Q: He aha te ranu radial?

A: Ko te ranu irirangi te tukanga e heke ai nga wahanga whetu, penei i nga whetu, ki roto, ki waho ranei mai i o raatau tuunga taketake i roto i te tupuni.

Q: He pehea te paanga o nga tutaki whetu tata ki te noho?

A: Ka taea e nga huihuinga whetu kati te awe i te noho noho engari karekau e tino whakahekehia. Ka taea enei tutakitanga i waenga i nga whetu e tata ana tetahi ki tetahi engari karekau e whakararu i nga ahuatanga pai mo te oranga.