He Whakamarama Nga Whakakitenga Hou mo nga Reiti teitei ake o te Hanga Whetu i roto i nga tupuni papaka

He rangahau hou i whakahaeretia e nga kairangahau i te Whare Wananga o Michigan kua whakamarama te ahuatanga whakahihiri o te teitei ake o te reiti o te hanga whetu i roto i nga tupuni papaka iti ake nei ka whakatauritea ki nga tupuni nui. Ko nga kitenga, i whakaputaina i roto i te Astrophysical Journal, e whakaatu ana he roa te roa o te puhanga o te hau e whakaemi ana i roto i o raatau rohe hanga whetu, kia nui ake nga whetu ka hanga mo te wa roa.

Ko te kaituhi matua a Michelle Jecmen, he kairangahau paetahi i UM, e whakamarama ana, "I te wa e haere ana nga whetu ki te supernova, ka whakapokea to ratau taiao ma te whakaputa me te tuku konganuku. E tohe ana matou ki te iti o te konganuku—ko nga taiao tupuni kaore i poke—he roa te 10 miriona tau te roa o te tiimatanga o nga hau kaha, na reira ka hua te hanga whetu teitei ake.

E ai ki te rangahau ko te Hubble tuning fork diagram, e whakarōpū ana i nga tupuni i runga i o raatau ahuatanga, e whakarato ana i nga tirohanga matua mo tenei ahuatanga. Ko nga tupuni nui, e tohuhia ana e te ahua porotaka me te nui o nga whetu, kua pau katoa o ratou hau ka mutu te hanga whetu. Ko nga tupuni porowhita, kei te taha o nga ira o te marau whakatangi, he hau me nga ringaringa kiato ka puta mai he whetu. Kei te pito o nga tine ko nga tupuni iti rawa atu te tipu.

E ai ki te kaituhi matua a Sally Oey, tohunga arorangi o UM, “Ko enei tupuni papaka noa enei rohe hanga whetu mondo. Kua puta etahi whakaaro mo te aha i penei ai… ka raru enei tupuni ki te aukati i te hanga whetu na te mea karekau e puhipuhi i te hau.”

I tua atu i te wetewete i nga take i muri mai i te pikinga ake o te hanga whetu i roto i nga tupuni papaka, kua hurahia e te rangahau tetahi tikanga tuarua whakaongaonga. Ko te roa o te 10 miriona tau i roto i nga hau kaha, e kitea ana i roto i nga tupuni papaka noa, ka whai waahi motuhake ki nga kaitoro arorangi ki te ako i nga ahuatanga e rite ana ki te ata o te ao—te wa i muri noa iho i te Big Bang.

I te mea ka piri tahi te hau me te hanga aputa i roto i enei tupuni papaka iti-whakarewa, ka mawhiti te hihi UV i roto i enei waahi, he rite ki te kaupapa o te tauira "taiapa picket". He mea tino nui tenei na te mea he nui te mahi a te hihi ultraviolet ki te katote hauwai, he tukanga i puta i muri i te Big Bang ka puta kia marama te ao. Ko tenei maaramatanga hou mo nga ahuatanga o te ao moata e whakaatu ana i nga tirohanga nui ki te hanganga me te whanaketanga o nga tupuni i roto i nga piriona tau.

I roto i tetahi rangahau e pa ana, ma te whakamahi i te Hubble Space Telescope, i whakatewhatewhahia e nga kairangahau tetahi tupuni papaka tata e kiia nei ko Mrk 71. Ko nga taunakitanga tirohanga mai i tenei rangahau e whakakaha ana i te roa o nga hau hau, e whakau ana i te ahuatanga tuatahi o Jecmen.

Ko nga paanga o enei kitenga ka toro atu ki to maatau mohiotanga ki nga tupuni i kitea i te ata o te ao e te James Webb Space Telescope. E ai ki a Oey, he nui tonu nga mea hei ako mo nga hua o enei kitenga, e whai waahi ana ki te whakahou i to tatou maaramatanga ki te ao me tona takenga mai.

FAQ

He aha nga tupuni papaka?

He iti ake, he iti ake te rahi o nga tupuni papaka i o ratau hoa, he maha nga ahuatanga o te kore o te ahua porowhita me te iti o nga whetu. E kiia ana he iti ake te tipu me te whakarato i nga maaramatanga nui mo te timatanga o te hanganga tupuni.

He aha te hoahoa marau whakaata Hubble?

Ko te hoahoa marau a Hubble he punaha whakarōpū mo nga tupuni i runga i o raatau ahuatanga. E toru nga momo matua: elliptical, spiral, me te kohikohiko. Ka awhina i nga kaitirotiro arorangi ki te whakarōpū me te mohio ki te kanorau o nga tupuni o te ao.

He aha te ata o te ao?

Ko te ata o te ao e tohu ana ki te wa i muri tata mai i te Big Bang i huri te ao mai i te puataata ki te marama. I tohuhia e te katotetanga o te hauwai, he tukanga i whakahaerea e te hihi ultraviolet.

He aha te James Webb Space Telescope?

Ko te James Webb Space Telescope (JWST) he kaitirotiro mokowhiti a muri ake nei ka angitu i te Hubble Space Telescope. He mea hoahoa ki te ako i te hanganga o nga whetu, nga tupuni, me nga punaha aorangi, me te tirotiro i te takenga mai o te ao. Ka whakarato te JWST i nga tirohanga o mua mo nga ahuatanga o te ao, penei i te ata o te ao, na ona pukenga matatau.