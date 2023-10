Te Nuinga o te Puehu i te Hau, Ka karanga a UN mo etahi atu rangahau mo nga awha kirikiri me te Hurirangi

Kua puta te korero a te United Nations i te pikinga o te puehu o te hau o te ao i te tau 2022. Ko te pikinga e kiia ana ko te pikinga o nga tukunga mai i nga rohe rereke tae atu ki te uru-pokapū o Awherika, te Arapi Peninsula, te Iranian Plateau, me te hauauru o Haina. Kua karangahia e te UN's World Meteorological Organization (WMO) he rangahau ano mo te kaha o te huringa o te rangi ki te whakakaha ake i nga waahi kirikiri.

E ai ki te WMO's Airborne Dust Bulletin, ko nga mahi a te tangata penei i te teitei ake o te mahana, te tauraki, te whakaetonga teitei ake, me te ngoikore o te whakahaeretanga o te whenua ka whai waahi te tupuhi o te onepu me te awha puehu. Ko enei mahi ka whakaiti i te makuku o te oneone, ka hanga tikanga pai mo te hanga o te onepu me te awha puehu.

Ka tirohia e te ripoata a-tau a WMO te paheketanga me nga aituatanga o nga awha puehu me o raatau paanga ki te hapori. E ai ki a ia ko te toharite o te tau o te puehu o te mata o te whenua i te tau 2022 kua neke ake i tera o te 2021. I tera tau, ko te 13.8 micrograms ia mita pūtoru, i te tau 2021, 13.5 micrograms ia mita pūtoru.

E whakaatu ana te purongo tata ki te 2,000 miriona taranata o te puehu ka uru ki te hau i ia tau, ka pa ki te kounga o te hau me te pouritanga o te rangi i nga rohe mano kiromita te tawhiti. He nui nga paanga o enei awha puehu ki te ohanga, te rauwiringa kaiao, te huarere me te rangi. Ahakoa ko etahi o nga puehu he mea tupu noa, ko tetahi waahanga nui na te ngoikore o te wai me te whakahaere whenua.

Otirā, e toru nga korero nui i roto i te panui i te tau 2022. I te marama o Poutu-te-rangi, i puta mai te pakarutanga o te puehu nui mai i te raki o Awherika ki runga i Spain me Potukara, me nga uara teitei o ia haora neke atu i te 3,500 micrograms mo ia mita pūtoru, he nui atu i te rohe o te Kotahitanga o Europi mo ia ra 50 micrograms. I te marama o Haratua, ko te Middle East me te rawhiti o Amerika i pa ki nga awha puehu nui, ka pa ki te tirohanga me nga whenua ahuwhenua.

Ko te rangatira o WMO a Petteri Taalas e whakaatu ana i nga paanga kino o te onepu me te awha puehu ki te hauora, te kawe waka, me te ahuwhenua, me te whakanui i te hiahia mo etahi atu rangahau mo te hononga i waenga i nga awha puehu me te huringa o te rangi, kare tonu i te tirotirohia. E tono ana te WMO ki te whakatinana i nga punaha whakatupato moata moata o te huarere puta noa i te ao me te whakauru i nga pukenga matapae awha puehu me nga ratonga whakatupato hei whakaiti i nga paanga kino o te huringa o te rangi.

