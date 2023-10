Tokotoru nga Taane i Hiahia mo te Whakapakari Peera ki te Tiaki Python i Awherika ki te Tonga

Na tetahi raruraru i Awherika ki te Tonga i rapua e nga mana whakahaere e toru nga tangata e kiia ana i whangai i te python kua tiakina ki te lager. Ko te aitua, i puta i tetahi waahi kaore i mohiotia, kua puta te riri i waenga i nga kaiwhaiwhai tika kararehe me nga kaitiaki tiaki.

E ai ki nga tohunga, ko te whangai i te python me te pia ehara i te mea nanakia engari he tino kino ki te hauora o te ngarara. Ko te Lager, he inu waipiro, e mohiotia ana he nui te waihano. Ina kainga e nga kararehe, ina koa ko te hunga kare i taunga, ka nui te kino o te waihano o roto, he maha nga mate ka mate.

Ko te python kei roto i tenei aitua he momo tiaki, ko te tikanga he kore ture ki te tukino, ki te pokanoa ranei ki a ia ahakoa he aha, tae atu ki te whangai kaha ki te waipiro. He mahi nui tenei momo nakahi i roto i te puunaha rauwiringa kaiao, kia mau tonu te taurite ma te whakahaere i nga taupori kiore.

Ko nga mana whakahaere o Awherika ki te Tonga kei te aro nui ki tenei take me te kaha ki te rapu mo nga tangata tokotoru e mau ana. Kei te tohe nga whakahaere oranga kararehe ki nga tangata whai korero mo te aitua kia haere mai ki te awhina i te whakawakanga.

He mea nui ki te whakaara i te maaramatanga mo te hiranga o te whakaute me te tiaki i nga kararehe mohoao. Ko tenei aitua hei whakamaumaharatanga mo te hiahia kia kaha ake nga ture me nga whiu taumaha mo te hunga e mahi kino ana ki nga kararehe.

Hei whakamutunga, ko te kaha o te whangainga o te lager ki tetahi python kua tiakina i Awherika ki te Tonga kua ohorere, kua whakatakariri te tini. Ko nga hua kino o te waipiro ki runga i nga kararehe, me te mana tiaki o te nakahi, e whakaatu ana i te hiahia kia piki ake te matauranga me te whakamana i nga ture e pa ana ki te oranga kararehe.

Nga wehewehe:

– Python: He nakahi nui kore-waiwa ka kitea i Awherika, Ahia, me Ahitereiria.

– Lager: He momo pia ka mau i te FERMENTATION matao me te koroheketanga.

Rauemi:

– Ko te tuhinga taketake na Jamie Pyatt, i whakaputaina i te 20 Oketopa 2023.