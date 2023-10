Ko te Mihana Dragonfly a NASA: Te Whakakitenga i nga Mea ngaro o Titan

Kei te timata a NASA ki tetahi mahi whakamiharo me tana misioni Dragonfly, e titiro ana ki te marama enigmatic o Saturn, Titan. Ko tenei misioni pakaru whenua, kua whakaritea kia whakarewahia i te Hune 2027 ka tae ki tana haerenga i te tau 2034, e whai ana ki te iriti i nga mea ngaro o Titan me te whakarato i nga maaramatanga kaore ano i kitea mo te takenga mai o te ao.

Waahi Rohe

He maha nga take e tu mai ana a Dragonfly hei misioni paionia. Koinei te wa tuatahi ka tirotirohia e te waka rererangi tetahi tinana tuawhenua, e whakamahi ana i te kaha o te kaha karihi ki te ako i nga marama o nga aorangi o waho. I tua atu, ka whakaterehia e Dragonfly tana utu putaiao katoa na roto i te hau matotoru o Titan, he mahi whakamiharo o te auahatanga.

Te Wetewete i nga Mea ngaro a Titan

Ko te whainga tuatahi o te misioni Dragonfly ko te ruku hohonu ki nga mea ngaro o Titan. Ka whai nga kaiputaiao ki te tirotiro i tona nohonga me te hura i nga tohu o te ao o mua, o naianei ranei. Ma te ata whiriwhiri i nga waahi rereke i runga i Titan, ka kohia e Dragonfly nga maaramatanga mo te kaha o te marama hei tautoko i te oranga.

Ko tetahi waahanga nui o te misioni ko te tirotiro i nga mahi matū a Titan i ara ake ai te ora. Na te maha o nga ngota ngota waro me nga roto nui o te mewaro wai me te ewaro, ka whakarato a Titan i tetahi taiao ahurei mo enei rangahau.

Ko te Hunga mo te Ora Ake

Ko te whainga a Dragonfly i tua atu i te ako i te noho a Titan. Ko te whai ki te rapu tohu o te ao o mua, o naianei ranei i runga i te marama. Ko te mea e tino miharo ana tenei whai ko te kitenga o te wai wai i raro i te mata o Titan, he mea nui mo te oranga e mohio ana tatou. Ka puta mai a Titan hei wahapu e taea ai te ora i nga wa o mua, kei te noho tonu ranei i enei ra.

Te hura a Titan me te Dragonfly

He rite te ahua o te waka Dragonfly ki te haruru quadcopter, tata ki te 400 ki te 450 kirokaramu te taumaha - he rite te rahi ki nga rovers nui rawa atu o Mars. E waru nga rotors, ka taea e Dragonfly te tere o te tata ki te 10 mita ia hekona, ka rere ki te teitei o te 4,000 mita. Ma tenei mahi toi urutau ka tuhura i nga waahi kanorau i runga i Titan ki te aromatawai i tona nohonga me te rapu tohu o te oranga.

Te Wetewete i te Taketake o te Ora

Na, he aha te take i mahia ai e NASA te kaupapa Dragonfly ki Titan? Ko te whakautu kei roto i nga ahuatanga ahurei o Titan. Nā te mātotoru, he rite te āhua o te kōhauhau ki te whenua – e wha whakareatanga ake i to tatou ake – ka whakaatu a Titan i te tirohanga ki te hitori o to tatou ao. Ma te ako i nga tikanga i runga i Titan, ka whai te misioni Dragonfly ki te hura i nga tino matauranga ki te takenga mai o te oranga i runga i te whenua.

FAQ

Q: He aha te kaupapa Dragonfly?

A: Ko te kaupapa Dragonfly he mahi tohe a NASA ki te torotoro i a Titan, te marama o Saturn, ma te whakamahi i te waka tere me te mana karihi.

Q: He aha nga whainga o te misioni Dragonfly?

A: Ko te whainga tuatahi o te kaupapa Dragonfly ko te tirotiro i te noho a Titan, te rapu tohu o te oranga o mua, o naianei ranei, me te ako i nga tikanga matū i puta ai te ora.

Q: He aha te take nui a Titan mo te torotoro?

A: Ko te ahua o te ahua o te ao o Titan me te titonga ahurei e tino pai ana ki te ako i te takenga mai o te ora ki runga i te whenua me te mohio ki te kaha o te ora ki etahi atu tinana tiretiera.

Rauemi:

- https://www.nasa.gov