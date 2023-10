Turanga Whakawhiti o GJ 1132 b: Nga Whakaaro Hou mai i te JWST Observations

Ko te rapu mo nga hau aorangi toka me te James Webb Space Telescope (JWST) kua aro nui ki nga aorangi e whakawhiti ana i nga papaka M. Ko enei aorangi he pai te owehenga o te rahi o te aorangi-ki-whetu, e whakanui ana i te kitenga o nga ahuatanga o te hau. Heoi, na te kaha o te tohu tohu o nga ahuatanga o te hau me te mahi kotahi-whakawhitinga a JWST, he maha nga tirohanga e hiahiatia ana hei whakapumau i nga kitenga.

I roto i tetahi rangahau tata nei, ka whakaatuhia e nga kairangahau nga tirohanga whakawhiti e rua mo te aorangi toka GJ 1132 b ma te whakamahi i te taputapu JWST NIRSpec G395H. Ka kapi i te awhe roangaru o te 2.8-5.2 μm, ko enei tirohanga i whai kia marama te hanganga o te aorangi. Ko nga kitenga o mua me te taputapu WFC3 a Hubble Space Telescope i puta he hua kore, me nga taunakitanga taupatupatu mo te hau, mo te hihinga kore ranei.

Ko nga raraunga JWST i whakaatu i nga rereketanga nui i waenga i nga haerenga e rua. I te wa kotahi o te whakawhiti, he rite tonu te awhiowhio ki te hau-a-H2O, me nga tohu o CH4 me N2O. Ko te tohu ka kiia ko te pokenga whetu mai i nga potiki whetū kore. I tetahi atu taha, ko te awhiowhiotanga i whiwhi i te wa o te whakawhiti tuarua he ahua kore. Kaore tetahi haerenga i tautoko i te korero o mua o te HCN ki te hau o GJ 1132 b. Ko nga rereketanga i kitea i waenga i nga haerenga kaore e taea te whakamarama i te rereketanga o te hau, i nga paanga taputapu ranei.

Ko te mea nui, i tātarihia ano hoki e nga kairangahau te hiranga whetu o waho o te whakawhiti me te kore i kitea he tohu o te rerekeetanga o nga whetu i waenga i nga haerenga, i wehea e te 8 ra anake. I tua atu, kaore he rereketanga nui i roto i nga paanga o te punaha taputapu i kitea. Ko te whakamaramatanga tino tika mo nga rereketanga kua kitea ko te haruru matapōkere e pa ana ki te tātari raraunga.

Ko enei tirohanga hou e whakaatu ana i nga maaramatanga nui ki te tirohanga tuku o te GJ 1132 b me te whakaatu i nga wero e pa ana ki te rapu me te tohu i nga hau o nga exoplanets toka. Ko etahi atu rangahau me te JWST me etahi atu kaitirotiro a meake nei ka whakawhānui tonu i to maatau mohiotanga ki nga ahuatanga rerekee kei roto i te taupori exoplanet.

