Ka kitea e Lucy Spacecraft a NASA te punaha-rua i Asteroid Dinkinesh

Ko te waka mokowhiti a Lucy a NASA i kitea e ia i te wa e rere ana a Dinkinesh asteroid. Kua kitea e te punaha whakaahua a te waka mokowhiti ko Dinkinesh ehara i te asteroid kotahi, engari he punaha rua e rua nga asteroid e huri haere ana tetahi ki tetahi.

Ko nga whakaahua tuatahi i whakahokia mai e Lucy e whakapumau ana ko Dinkinesh he takirua takirua. Na tenei kitenga i tino mohio ki te ahua o nga asteroids iti me o raatau whanonga i te waahi. Ko te asteroid nui kei roto i te punaha e kiia ana he 0.5 maero te whanui, ko te mea iti he 0.15 maero te rahi.

Ko tenei tutakitanga ki a Dinkinesh i mahi hei whakamatautau mo te kaha ki te whaiwhai a Lucy me tana punaha aroturuki mutunga. I whai angitu te waka mokowhiti i te takirua asteroid i a raua e rere ana i mua i te tere o te 10,000 mph. Ko te punaha aroturuki tauranga i aroturuki motuhake i nga asteroids, e whakaatu ana i tona whai huatanga i roto i nga ahuatanga torotoro mokowhiti i te waa.

Kei te harikoa te hapori putaiao ki te raupapa o nga whakaahua i hopukina e Lucy i tenei huihuinga. Ko nga raraunga i kohia e te waka mokowhiti ka tino wetewetehia kia maarama ake ai te hanga me te whanonga o nga asteroids. Ko te punaha rua i Dinkinesh he whai waahi pai mo nga rangahau whakatairite me etahi atu punaha rua, penei i te tata-Earth asteroid binary Didymos me Dimorphos i kitea e te miihana DART.

Ka ako tonu te roopu Lucy i nga raraunga i kohia i tenei huihuinga me te whakarite mo nga misioni a meake nei. Hei te tau 2025, ka titiro tata a Lucy ki tetahi atu asteroid whitiki matua ko Donaldjohanson te ingoa. Ma tenei ka whakanui ake i to maatau mohio ki nga asteroids me te para i te huarahi mo te kaupapa matua o te misioni—ki te tirotiro i nga asteroids Jupiter Trojan ka timata i te tau 2027.

Ko tenei kitenga ka whakatuwhera i nga waahanga hou i roto i to maatau mohio ki nga asteroids me o raatau hanganga. E whakaatu ana i te hiranga o te torotoro haere tonu me te rangahau hei whakatuwhera i nga mea ngaro o to tatou punaha solar me tua atu.

FAQ

He aha te punaha rua i roto i te horopaki o nga asteroids?

Ko te punaha rua i roto i te horopaki o nga asteroids e tohu ana ki te noho o nga asteroids e rua e huri haere ana tetahi ki tetahi. Ko enei asteroids e herea ana e te gravitationally me te whakaatu i tetahi hononga ahurei i roto i o raatau nekehanga me o raatau hihiri.

He aha te punaha aroturuki a Lucy?

Ko te punaha aroturuki a Lucy he hangarau kei runga i te waka mokowhiti e taea ai e ia te whai i tetahi asteroid i a ia e haere ana i runga i nga tere tere. He mea nui tenei punaha mo te hopu whakaahua me nga raraunga i te wa e tutaki tata ana ki nga asteroids.

He aha nga kaupapa matua o te misioni a Lucy a NASA?

Ko nga whainga matua o te misioni a Lucy a NASA ko te tirotiro i nga asteroids Jupiter Trojan, he roopu asteroids e tiritiri ana i te omio o Jupiter huri noa i te ra. Ma te ako i enei asteroids, e tumanako ana nga kaiputaiao ki te whai matauranga ki te timatanga o te hanganga o te punaha solar me te kaha o te awe o Jupiter.

He aha etahi atu asteroids ka tutaki a Lucy a meake nei?

Whai muri i tana tukinga ki a Dinkinesh, kua whakaritea kia titiro tata a Lucy ki tetahi atu asteroid whitiki matua e kiia nei ko Donaldjohanson i te tau 2025. Whai muri i tenei, ka tirotirohia e te waka mokowhiti nga asteroids Jupiter Trojan, ona kaupapa tuatahi, ka timata i te tau 2027.

Rauemi:

– Paetukutuku NASA: www.nasa.gov